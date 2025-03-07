В США продлят отсрочку блокировки TikTok

При этом президент Трамп подчеркнул, что «сейчас есть еще как минимум месяц, так что продление не нужно»

Фото: А.Аманжолова

Администрация Соединенных Штатов может продлить отсрочку блокировки соцсети TikTok на территории США. Об этом заявил американский лидер в беседе с журналистами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

У него спросили, намерен ли он продлить отсрочку, если сделка по продаже TikTok не будет достигнута к 5 апреля.

«Если мне понадобится продление [отсрочки], я, вероятно, продлю ее», - сказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что «сейчас есть еще как минимум месяц, так что продление не нужно».

«У нас [в США проявляется] большой интерес к TikTok. И Китай собирается сыграть свою роль, так что, надеюсь, Китай одобрит сделку, но они собираются сыграть свою роль», - добавил он, не уточнив, кто именно заинтересован в покупке соцсети.

В начале февраля президент подписал указ, согласно которому Минфин и Минторг США должны в течение 90 дней представить главе вашингтонской администрации план по созданию в стране суверенного фонда благосостояния. Ранее Трамп допустил, что этот суверенный фонд может быть использован, в том числе, в рамках сделки по приобретению акций TikTok.

20 января Трамп после своей инаугурации подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. Трамп ранее говорил, что «тепло относится» к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года.

46-й президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, вынуждающий китайскую корпорацию ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории США до 19 января 2025 года. По данным телекомпании CNBC, администрация США подбирает потенциальных претендентов на покупку 50% акций TikTok.

Напомним, 19 января в США заблокировали TikTok. Соцсеть была не доступна в течение 14 часов. Сервис также не отображался в результатах поиска в магазине приложений Apple.

20 января социальная сеть TikTok возобновила обслуживание 170 миллионов пользователей в США.

21 января американский лидер заявил, что США должны иметь право на половину платформы TikTok.