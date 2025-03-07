В США создадут резерв биткоинов

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В Белом доме объявили о создании «цифрового Форт-Нокса» - государственного резерва биткоинов и других криптовалют. На начальном этапе не планируется покупка криптовалют, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

В США создадут стратегический резерв биткоинов и запас цифровых активов, в который войдут другие криптовалюты. Соответствующий указ в четверг, 6 марта, подписал президент Дональд Трамп.

Спецпредставитель Белого дома по вопросам криптовалют, миллиардер Дэвид Сакс заявил, что криптовалютный резерв администрации США будет формироваться из криптовалют, конфискованных в ходе уголовных разбирательств в США. Тем самым правительство не будет покупать криптовалюту для пополнения резерва, поэтому данный проект «не будет стоить налогоплательщикам ни цента», добавил Сакс, по оценке которого, в распоряжении Вашингтона находятся около 200 тысяч биткоинов.

Данный запас будет «своего рода цифровым Форт-Ноксом», указал он, имея при этом в виду хранилище золотого запаса США в штате Кентукки. По словам Сакса, находящиеся в резерве биткоины США не будут продавать, они будут храниться как средство сбережения.

После данного заявления курс биткоина упал на 5,7 процента. Тем самым рынок отреагировал на сообщение о том, что администрация США на начальном этапе воздержится от активной покупки криптовалют для государственных резервов.

7 марта в Белом доме пройдет встреча по вопросам криптовалют. Ожидается, что на ней Трамп официально объявит о своих планах относительно стратегического резерва биткоинов и других цифровых валют.

О планах по созданию в США государственного резерва криптовалют Трамп объявил несколько дней назад.

«Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе двигаться вперед к стратегическому крипторезерву, - заявил республиканец - Я позабочусь о том, чтобы США стали криптостолицей мира».

Трамп перечислил три криптовалюты, которые войдут в крипторезерв США. Это XRP от платформы Ripple, токен SOL от сети Solana и ADA от платформы Cardano. Курс всех трех тут же резко взлетел в цене на 10-35%.

В январе за несколько дней до инаугурации Трамп объявил о создании собственной криптовалюты $Trump.