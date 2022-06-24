Балкон загорелся в одном из ЖК в Нур-Султане

В Нур-Султане в жилом комплексе "Жагалау-3" загорелся балкон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города.

"В 12:42 в службу пожаротушения поступило сообщение о том, что в ЖК "Жагалу-3" горит балкон. К моменту прибытия было установлено, что в 14-этажном жилом доме на 9 этаже горит балкон", - говорится в информации.

Пожар ликвидировали в 13:26. Площадь горения составила 15 квадратных метров, отметили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.