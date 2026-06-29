В столице стартовал акселератор молодых экспертов Jastar Research Hub

Событие

В Астане состоялось официальное открытие акселератора молодых экспертов JastarResearch Hub, организованного Научно-исследовательским центром «Молодежь» при поддержке МКИ на базе Академии госуправления при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

Проект объединил молодых исследователей, аналитиков и представителей экспертного сообщества со всех регионов страны. Для участия в образовательной программе были отобраны 20 финалистов из более чем 250 претендентов, прошедших конкурсный отбор.

Образовательная программа акселератора продолжится до 3 июля. В течение недели участников ожидают встречи с ведущими государственными деятелями, руководителями аналитических центров, исследователями и представителями экспертного сообщества.

Главная задача проекта заключается в формировании нового поколения молодых аналитиков и исследователей, способных не только изучать общественные процессы, но и предлагать практические решения по актуальным вопросам развития страны. По итогам обучения участники представят собственные аналитические доклады и рекомендации, а лучшие выпускники войдут в пул молодых экспертов НИЦ «Молодежь».

Одним из ключевых событий церемонии стало подписание меморандума о сотрудничестве между Научно-исследовательским центром «Молодежь» и Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

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