В столице усилены меры в местах массового пребывания молодежи

За последние несколько лет более 300 родителей в столице привлечены к административной ответственности за незаконные действия своих детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О мерах профилактики правонарушений среди детей и подростков на брифинге в СЦК рассказала старший помощник прокурора Астаны по несовершеннолетним Айгерим Умирзакова, передает Kazpravda.kz

Она сообщила, что в столице увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. По данным спикера, существует несколько видов правонарушений, которые могут быть совершены подростками, например, нанесение тяжкого вреда здоровью, хулиганства, распространение наркотиков.

Ответственность за такие действия наступает с 14 лет — это возраст, когда ребенок может быть привлечен к уголовной ответственности. С 16 лет подросток несет полную уголовную ответственность.

«Уголовное правонарушение может повлиять на будущее ребенка, отразиться на учебе, дальнейшем трудоустройстве и социальном статусе. Если же несовершеннолетний не достиг такого возраста, то ответственность понесут его родители. За последние несколько лет более 300 родителей привлечены к административной ответственности за незаконные действия своих детей. Имеется много резонансных примеров, когда необдуманные действия приводят к несчастным случаям», - подчеркнула Айгерим Умирзакова.

Немало правонарушений на сегодня совершаются в виртуальной среде. В этой связи родителей просят контролировать активность своих детей в интернете, объяснять им, какие действия в сети могут привести к серьезным последствиям, и учить защищать свои личные данные.

«Употребление алкоголя и наркотиков тоже одна из наиболее острых проблем среди подростков. Это не только вредно для здоровья, но и незаконно. Родителям следует уделять внимание любым изменениям в поведении ребенка, которые могут сигнализировать о возможных проблемах. Раннее сообщение в правоохранительные органы позволит быстрее раскрыть преступление, привлечь виновных к ответственности, не допустить совершения новых преступлений. Безнаказанность может привести к разрушительным последствиям, поэтому здесь важно проявить нулевую терпимость», - отметила старший помощник прокурора.

Она напомнила, что за помощью можно обратиться в правоохранительные органы, а также в CALL CENTR по номеру 111. Теперь за каждой школой закреплен инспектор полиции по делам несовершеннолетних и прокурор, которые также могут проконсультировать.

Спикер разъяснила, какие меры принимаются в столице по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

«Основные меры включают профилактическую работу в образовательных учреждениях, проведение разъяснительной работы с родителями, патрулирование в местах массового пребывания молодежи, а также взаимодействие с правоохранительными органами. При координации столичной прокуратуры сейчас эти меры усилены. Благодаря оперативным действиям и вниманию к получаемой информации удалось предупредить массовые драки. Созданные мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, ДКНБ и образования провели разъяснительные беседы с учащимися. Охвачено более 100 организаций образования», - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что комиссии по делам несовершеннолетних изменят подход к работе.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно снижения возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет.

Также стало известно, что классным руководителям, работающим с трудными детьми, хотят повысить зарплату в РК.