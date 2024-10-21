Комиссии по делам несовершеннолетних изменят подход к работе

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Будет вводиться комплексное сопровождение детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Комитет по охране прав детей 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается активная работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. За первые девять месяцев текущего года более 30 тысяч детей получили необходимую помощь в рамках работы комиссий. Поддержка включала доступ к образованию, психологическую, правовую и социальную помощь, а также реабилитационные мероприятия.

Сегодня в стране функционируют 235 комиссий, которые играют ключевую роль в координации усилий государственных органов и организаций по профилактике нарушений прав детей и оказанию им помощи.

Для повышения эффективности их работы в 2024 году планируется внесение значительных изменений в нормативную-правовую базу. Среди нововведений — внедрение модели управления случаем (кейс-менеджмент) и медико-социального учета.

«Особое внимание будет уделено взаимодействию с центрами поддержки семьи. Это позволит обеспечить комплексное сопровождение детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и их семей. Также будет четко разграничено взаимодействие между областными, городскими и районными комиссиями. Это повысит общую эффективность системы защиты прав детей и улучшит координацию действий между уровнями власти, что значительно ускорит предоставление помощи нуждающимся детям», — отметила глава комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Данные меры направлены на укрепление системы защиты прав детей и обеспечение своевременной и качественной помощи каждому ребенку, который находится в трудной жизненной ситуации.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос фракции НПК, озвученный мажилисменом Магеррамом Магеррамовым в начале сентября касательно снижения возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет.

Также стало известно, что классным руководителям, работающим с трудными детьми, хотят повысить зарплату в РК.

#дети #семья #помощь

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