В 2008 году отец школьницы написал и нотариально заверил заявление об отказе от родительских прав на двоих детей, включая дочь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

По данным суда, в 2018 году погибли мать и брат девочки. В настоящее время она проживает с бабушкой и полностью находится на её иждивении. Отец не оказывал никакой материальной помощи, избегал общения, а на просьбы о поддержке блокировал номер телефона дочери.

Обращаясь в суд с иском о взыскании алиментов, школьница указала, что испытывает финансовые трудности: все расходы на обучение и проживание оплачивает бабушка, при этом средств хватает лишь на еду и самое необходимое. Учащаяся 11 класса частной школы Тараза ежемесячно оплачивает обучение в размере 68 тыс. тенге.

В суде отец просил удовлетворить иск частично, ссылаясь на наличие четырёх детей в другом браке и кредиты. Однако выяснилось, что он трудоспособен и имеет доход от нескольких предприятий. Примечательно, что в день вынесения решения ответчик снялся с учёта в качестве предпринимателя, а незадолго до этого официально оформил отцовство в отношении четырёх других детей. Суд расценил это как попытку искусственно снизить размер алиментов.

Таразский городской суд взыскал с отца алименты в размере 17 МРП (66 844 тенге) ежемесячно до окончания обучения дочери в школе. Отец обжаловал данное решение в апелляционном порядке. Жамбылский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебные акты вступили в законную силу.