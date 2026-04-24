В Таджикистане посадят 2 миллиарда деревьев до 2040 года

Об этом сообщил председатель Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан Баходур Шерализода в ходе выступления на Региональном экологическом саммите-2026 в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Ховар
В Таджикистане продолжается реализация масштабной экологической программы по посадке 2-х миллиардов деревьев до 2040 года.
Основной целью государственной программы озеленения является улучшение экологической ситуации и обеспечение устойчивого развития окружающей среды.
Программа направлена на увеличение площади зелёных насаждений, восстановление лесов и рациональное использование природных ресурсов.
Среди ключевых задач — сохранение биоразнообразия, предотвращение процессов опустынивания, снижение деградации почв и адаптация к изменению климата.
Реализация программы будет способствовать улучшению качества воздуха, повышению уровня жизни населения и сохранению природы для будущих поколений.