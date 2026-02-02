В Таиланде кошек признали важной частью экономики

В Таиланде рынок товаров и услуг для кошек достиг 367,8 млрд бат (11,6 млрд долларов), сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на данные N.C.C. Management & Development. По данным издания, правительство Таиланда признало этих животных важной составляющей экономики страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: А.Аманжолова

Nikkei Asia отмечает, что «рынок любителей кошек» превышает аналогичный рынок для собак. Последний составил 226,8 млрд бат. Средние расходы на одну кошку составляют от 3,5 тыс. до 6,8 тыс. бат в месяц, что превышает средний показатель для собак (3,5 тыс. — 5,5 тыс. бат).

По прогнозам опрошенных экспертов, в 2025 году темп роста рынка товаров и услуг для кошек впервые обгонит аналогичный рынок для собак. В материале отмечается, что кошки пользуются большим спросом, чем собаки, как более компактные питомцы — из-за роста городского населения в Таиланде все чаще сталкиваются с дефицитом жилищного пространства.

В ноябре пять местных видов кошек — сиамская, супхалак, корат, конджа и кхао-мани — были объявлены национальными символами Таиланда. В правительстве объяснили этот шаг сохранением культурных практик: кошки играют большую роль «в тайских верованиях, обычаях, местной мудрости и культурных традициях». Руководство страны также считает, что такой шаг поможет создать новые возможности для роста туристического сектора, который сейчас переживает кризис. В прошлом году поток туристов в Таиланд впервые с пандемии сократился на 7,2%.

 

