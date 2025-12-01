В Текели решили две главные городские проблемы

Градостроительство
140
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

За последние годы в моногороде Текели заметно продвинулись решения двух наиболее острых вопросов — расселение жителей из аварийного жилья и обеспечение населения качественной питьевой водой. Об этом на последней встрече с жителями говорил аким Жетысуской области Бейбит Исабаев, подводя итоги реализованных инфраструктурных проектов, передает Kazpravda.kz

Фото автора

Проблемой было аварийное жилье, очередники получили квартиры.

- Из 212 аварийных квартир, признанных непригодными для проживания, жители 201 квартиры уже получили новое безопасное жилье, - отметил Исабаев. - Оставшиеся 11 семей будут обеспечены им до конца нынешнего года. В целом с 2022 по 2025 год в Текели новоселье отметили 571 семья: 359 семей — как очередники, еще 212 — в рамках программы расселения аварийного фонда.

В акимате поясняют, что проблема аварийного жилья решается поэтапно и строго по графику. Для поддержки социально уязвимых категорий граждан в 2024 году построено 20 индивидуальных двухквартирных домов. Кроме того, введен в эксплуатацию 40-квартирный кредитный дом, продолжается строительство 60-квартирного дома аналогичного типа. Частный инвестор также возводит еще один 60-квартирный многоквартирный дом, который планируют завершить в следующем году, после чего квартиры будут переданы социально уязвимым семьям.

Водоснабжение города было другой насущной проблемой.

- Один из наиболее чувствительных для горожан вопрос – вопрос качества питьевой воды, - рассказал Бейбит Исабаев. - Для улучшения ситуации в 2023 году были пробурены три скважины, построены два резервуара объемом по 3 тысячи кубометров, проложено 16,5 километра водопроводных сетей и выполнено подключение к основной фильтровальной станции.

В 2024 году на водопроводных линиях установили 392 задвижки на общую сумму 126 миллионов тенге — это позволит предотвращать полное отключение водоснабжения при авариях. В мае этого года завершен ремонт и замена оборудования на фильтровальной станции реки Кора. Для повышения готовности коммунальных служб приобретено пять единиц спецтехники на сумму 263 миллиона тенге.

Однако, как отметил аким области, несмотря на то, что вода после выхода с фильтровальной станции чистая, у части потребителей она по-прежнему поступает с осадком. Основная причина — засоренность старых распределительных сетей.

- Для решения проблемы начата реконструкция 26 километров магистральных водопроводов стоимостью 500 миллионов тенге. Работы должны завершить к маю 2026 года, - уточнил аким области.

Жители ожидают, что реконструкция сетей позволит полностью устранить проблему мутной воды и создаст более комфортные условия жизни в городе.

#жилье #Текели #водоснабжение #моногород

Популярное

Все
Павел Дуров запустил Cocoon — альтернативу Amazon и Microsoft
Глава Минкультуры Аида Балаева назначена заместителем Премьер-министра РК
Более 300 человек стали жертвами циклона на Шри-Ланке
В Гонконге по делу о крупном пожаре в ЖК арестовали 11 человек
Шумекова взяла третье «золото» на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту
В США задержали более 8,5 тыс. рейсов из-за непогоды
Около 8 млрд тенге выманили у клиентов сотрудники стройкомпании в Астане
Вспышка вируса Марбург зафиксирована в Эфиопии
Более 400 нелегальных процедурных кабинетов выявили в регионах РК
Запрет на ввоз каменной продукции и гранита продлили в Казахстане
19 чиновников наказали за нарушения при госзакупках в Павлодарской области
Автоматическая спа-ванна поступила в продажу в Японии
В казахстанских школах начинают профориентационную работу
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Во Франции украли полтонны улиток
Нацкаталог товаров заработает в Казахстане
Мужчина пнул пятилетнего ребенка во дворе ЖК в Алматы
В Текели решили две главные городские проблемы
«Абай салбұрыны – 2025»: столичные кусбеги показали высокие результаты на республиканском турнире
Лучших беркутчи республики выбрали в области Абай
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Новый центр мировой металлургии
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]