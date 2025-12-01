За последние годы в моногороде Текели заметно продвинулись решения двух наиболее острых вопросов — расселение жителей из аварийного жилья и обеспечение населения качественной питьевой водой. Об этом на последней встрече с жителями говорил аким Жетысуской области Бейбит Исабаев, подводя итоги реализованных инфраструктурных проектов, передает Kazpravda.kz

Фото автора

Проблемой было аварийное жилье, очередники получили квартиры.

- Из 212 аварийных квартир, признанных непригодными для проживания, жители 201 квартиры уже получили новое безопасное жилье, - отметил Исабаев. - Оставшиеся 11 семей будут обеспечены им до конца нынешнего года. В целом с 2022 по 2025 год в Текели новоселье отметили 571 семья: 359 семей — как очередники, еще 212 — в рамках программы расселения аварийного фонда.

В акимате поясняют, что проблема аварийного жилья решается поэтапно и строго по графику. Для поддержки социально уязвимых категорий граждан в 2024 году построено 20 индивидуальных двухквартирных домов. Кроме того, введен в эксплуатацию 40-квартирный кредитный дом, продолжается строительство 60-квартирного дома аналогичного типа. Частный инвестор также возводит еще один 60-квартирный многоквартирный дом, который планируют завершить в следующем году, после чего квартиры будут переданы социально уязвимым семьям.

Водоснабжение города было другой насущной проблемой.

- Один из наиболее чувствительных для горожан вопрос – вопрос качества питьевой воды, - рассказал Бейбит Исабаев. - Для улучшения ситуации в 2023 году были пробурены три скважины, построены два резервуара объемом по 3 тысячи кубометров, проложено 16,5 километра водопроводных сетей и выполнено подключение к основной фильтровальной станции.

В 2024 году на водопроводных линиях установили 392 задвижки на общую сумму 126 миллионов тенге — это позволит предотвращать полное отключение водоснабжения при авариях. В мае этого года завершен ремонт и замена оборудования на фильтровальной станции реки Кора. Для повышения готовности коммунальных служб приобретено пять единиц спецтехники на сумму 263 миллиона тенге.

Однако, как отметил аким области, несмотря на то, что вода после выхода с фильтровальной станции чистая, у части потребителей она по-прежнему поступает с осадком. Основная причина — засоренность старых распределительных сетей.

- Для решения проблемы начата реконструкция 26 километров магистральных водопроводов стоимостью 500 миллионов тенге. Работы должны завершить к маю 2026 года, - уточнил аким области.

Жители ожидают, что реконструкция сетей позволит полностью устранить проблему мутной воды и создаст более комфортные условия жизни в городе.