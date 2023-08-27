В Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

Происшествия
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у берегов Тонги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

фото из открытых источников

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в Тихом океане у побережья Тонги. Об этом информирует Геологическая служба США.

Согласно информации службы, подземные толчки были зафиксированы в 99 км от деревни Хихифо, где проживают менее 1 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 45,3 км.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, данное землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

Тонга — это полинезийское королевство в южной части Тихого океана, расположившееся более чем на 170 островах, многие из которых до сих пор необитаемы.

Ранее в провинции Малатья на юго-востоке Турции и в Кахраманмараше было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 и 4.1 баллов соответственно. 

До этого у берегов американского штата Калифорния сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1.

Также, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду, 23 агвуста, в Аргентине

#Турция #землетрясение #цунами #Аргентина #тихийокеан #Тонга

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