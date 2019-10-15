В целях эффективного партнерства

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с членом Политбюро ЦК КПК, председателем государственной надзорной комиссии Китайской народной республики Ян Сяоду. Глава казахстанского ведомства проинформировал китайского коллегу об основных положениях антикоррупционной политики нашей страны, деятельности агентства, подчеркнув приоритет превентивной составляющей в их работе.

Глава китайской делегации дал положительную оценку деятельности агентства и в свою очередь рассказал о работе и достигнутых результатах государственной надзорной комиссии в противодействии коррупции. Она наделена полномочиями проведения расследований и следственных действий. В комиссию входят Министерство контроля и Государственное управление по борьбе с коррупцией КНР.

К слову, согласно новым поправ­кам в Конституцию КНР органы госкомиссии будут уполномочены осуществлять надзор за всеми служащими, представляющими государственную власть. Это означает, что надзорные органы будут контролировать и членов Собрания народных представителей (СНП) и в то же время депутаты этого собрания будут определять, добросовестно ли выполняют свои обязанности надзорные органы, что формирует механизм двойного надзора.

В целях налаживания эффективного партнерства стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который позволит активизировать реализацию совместных проектов, осуществлять обмен информацией. Кроме того, в рамках встречи обсуждались вопросы обучения сотрудников агентства в Академии дисциплинарного контроля и надзора КНР, а также сотрудничества указанной академии с Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан.