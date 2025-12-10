собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

По данным ученых, рукопись была создана в 1834 году

Фото пресс-службы облакимата

В Сауранском районе Туркестанской области найден сборник мудростей Ясауи, написанный два века назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

По данным ученых, рукопись была создана в 1834 году. В настоящее время это старейшая рукопись сборника мудростей в стране. Ценная реликвия займет достойное место в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Азрет Султан».

- Мы получили эту рукопись от Эркина Сапарова из Саурана, - сообщил руководитель Научно-исследовательского центра «Ясауитану» Сайпулла Моллаканагатулы.- Несколько древних книг хранились как наследие предков в доме родственника Эркина, Алимжана Рамазанули. В общей сложности в музей передано 17 рукописей и редких книг. Среди них то и была установлена рукопись-сборник мудрых изречений Ходжи Ахмета Ясауи.

Книга сделана из плотной бумаги и имеет печать на обложке. Рукопись написана на арабско-персидском языке в соответствии с чагатайской традицией. Из 120 мудрых изречений в рукописи 39 ранее нигде не встречались.

Научно-исследовательский центр «Ясауитану» был создан в 2025 году на базе Национального историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» по прямому распоряжению Президента Республики Казахстан К.К. Токаева. По словам исполнительного секретаря центра Гаухар Примакуловой, сегодня в центре хранится 25 книг, 30 «Дивани Хикмет» и другие научные работы, посвященные исследованиям Ходжи Ахмета Ясауи.