Фото: Конституционный сул

В Туркестане прошел международный симпозиум на тему: «Философия Великой степи и правовая культура», организованный по инициативе Конституционного Суда Республики Казахстан, Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, при поддержке Акимата Туркестанской области.



Симпозиум объединил более 300 участников в лице философов, практиков и ученых юридического сообщества, педагогов и гражданской общественности, молодежи из государств Центральной Азии и Турции.



В адрес участников Симпозиума поступило поздравление от заместителя Премьер-Министра - министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой.

«Всем известно, что в основе степной цивилизации лежат такие ценности, как нравственность, справедливость, солидарность и ответственность. Ввести эти ценности в современный научный оборот и направить на развитие правовой мысли – главная миссия сегодняшнего симпозиума», - отметила в своем обращении Аида Балаева.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в своем поздравительном обращении к участникам отметил, что особый статус города Туркестан как духовного, историко-культурного, туристского центра и архитектурного наследия страны подчеркивает важность повестки мероприятия и преемственность философии человеческих ценностей в современных условиях.

«Президент Касым-Жомарт Токаев 5 ноября 2025 года подписал Указ «Об утверждении Основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан».

Сложились такие принципы внутренней политики, как «Закон и порядок», «слышащее государство», «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство», «Адал азамат», «Чистый Казахстан». Казахский народ имеет богатую историю в области управления страной и законотворчества, судопроизводства. В государственной истории, правовом познании и сознании казахского народа [они] имеют большое культурно-социальное, политико-правовое значение», - подчеркнул Нуралхан Кушеров в своем обращении.

В своем приветственном слове к участникам Симпозиума председатель Конституционного суда Эльвира Азимова напомнила, что проведение мероприятия инициировано в год празднования 30-летия Конституции страны.

«Наследие степной правовой культуры – это философия и культура чести и ответственности. Сегодня она помогает укреплять правовое сознание и уважение к закону. Право действует эффективно тогда, когда оно укоренено в [человеческих] ценностях и согласуется с культурным кодом народа», - отметила Эльвира Азимова.

По итогам Симпозиума участники выразили пожелание организаторам о проведении данного мероприятия на ежегодной основе по формату «Центральная Азия+».