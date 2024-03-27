В Туркестанской области готовятся к атаке марокканской саранчи

Для благоприятной фитосанитарной обстановки на территории области создан штаб, такие же появились в районах. Ведется подготовительная работа, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Туркестанской области

В этом году для борьбы с марокканской саранчой в области запланированы работы по химической обработке 271 575 га земель. Из них 162 119 га обработают с помощью наземной вентиляционной распылительной техники, 107 350 га - воздушной, 706 га - подвесной, 1400 га - беспилотными летательными аппаратами.

Работы по химической обработке будут проводиться в апреле-мае. В них будет задействовано 74 единицы наземной вентиляционной опрыскивательной техники.

«По словам специалистов, саранча может быстро размножаться из-за жары. В этой связи нужно усилить работу по организации, координации мероприятий по борьбе с особо опасными стадами саранчи», - сказал заместитель акима области Ермек Кенжеханулы.

Работы по химической обработке и фитосанитарные мероприятия против саранчи будут проводиться в 53 сельских округах.