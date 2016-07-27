В Турции разрабатывают проект новой конституции

Турецкая партия справедливости и развития совместно с оппозиционными Народно-республиканской партией и Партией националистического движения начали процесс разработки проекта новой конституции Турции, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на trend.az
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По словам премьер-министра Турецкой республики Бинали Йылдырым, действующая конституция нуждается в незначительных изменениях.
"25 июля президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с лидерами партий и выразил признательность за поддержку противостояния попытке военного переворота. Также лидеры партий обсудили с главой страны меры, которые необходимо предпринять Турции в дальнейшем", – напомнило издание.