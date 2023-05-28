В Турции стартовал второй тур выборов президента

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Сегодня, 28 мая, в 08:00 по местному времени в Турции открылись избирательные участки для голосования, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.  

Фото: news.myseldon.com

По всей стране установили свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 миллионов человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент  Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).

Экс-кандидат в президенты от альянса Ata Синан Оган, набравший в первом туре 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре Эрдогана.

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, в 17:00 по местному времени.

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.

Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.

#выборы #Турция #президент

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