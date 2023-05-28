В Турции стартовал второй тур выборов президента

Сегодня, 28 мая, в 08:00 по местному времени в Турции открылись избирательные участки для голосования, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

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По всей стране установили свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышает 60 миллионов человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).

Экс-кандидат в президенты от альянса Ata Синан Оган, набравший в первом туре 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре Эрдогана.

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, в 17:00 по местному времени.

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.

Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.