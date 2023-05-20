В Уштобе машина упала с обрыва в реку: идут поиски одного погибшего (видео)

В городе Уштобе в Каратальском районе в реку с обрыва упал автомобиль УАЗ с тремя людьми в салоне. Двоим удалось выплыть, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жетысу.

фото: instagram.com/ushtobeqz

Сообщение о ЧП поступило в пожарную часть г. Уштобе 17 мая в 01:44.

На место происшествия выехали спасатели ДЧС области Жетысу и сотрудники отдела по ЧС Каратальского района.

ЧП произошло в 3 км от села Акжар. Автомашина УАЗ в которой находились 3 человека, вылетела с обрыва в реку Каратал. Только двоим удалось выбраться на берег.

На данный момент ведется поиск третьего человека.

В поисковых работах задействовано 32 спасателя и 7 единиц техники.