В ВКО завершили последний участок проекта реконструкции трассы Омск – Майкапчагай

Автодороги
630
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Проект реконструкции трассы стартовал в 2017 году

Фото: акимат ВКО

Открытие участка Калбатау – Майкапчагай стало завершением масштабного проекта реконструкции международного автокоридора Омск – Майкапчагай, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как пояснили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, реконструкция трассы общей протяженностью 1 200 км стала частью инициированной Президентом программы модернизации транспортно-логистической инфраструктуры. Трасса имеет стратегическое значение как часть коридора Западная Европа - Западный Китай и открывает дополнительные возможности для торговли и транзита грузов.

По словам главы региона Нурымбета Сактаганова, реконструкция повысила пропускную способность дороги, улучшила безопасность движения и создала условия для развития туризма и сопутствующих бизнесов, в первую очередь придорожного сервиса.

«Дорога станет важной частью экономического каркаса Казахстана», - отметил аким.

Проект реконструкции трассы Омск - Майкапчагай стартовал в 2017 году. Общая протяженность – 1 200 км. Сроки работ на завершающем участке Калбатау – Майкапчагай протяженностью 415 км в силу различных причин оказались затянуты и вызвали многочисленные жалобы со стороны водителей и населения Зайсанского района. В 2021 году на основании депутатского запроса сенатора Ольги Булавкиной прокуратура провела проверку реализации проекта и выявила многомиллиардные хищения.

В мае 2025 года в очередном депутатском запросе сенатор констатировала: данное подрядчиком обещание сдать важный объект в 2024 году сорвано, готовность трассы в границах ВКО составляет 80%. В свою очередь в АО «НК «ҚазАвтоЖол» заверили в выполнении всех обязательств до конца текущего года.

#ВКО #дорога #долгострой

