В воинских частях прошел День открытых дверей

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13 октября в воинских частях 6505, 5451 и 5516 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, расположенных в городах Караганда и Темиртау, прошел День открытых дверей для родителей военнослужащих срочной службы. На мероприятие пришли родные и близкие гвардейцев. Они погрузились в армейскую жизнь, провели целый день в воинской части

Фото: пресс-служба регионального командования “Орталық” Национальной гвардии МВД РК

В рамках Дня открытых дверей родители, в первую очередь, посмотрели казармы, посетили столовую и изучили меню солдатской кухни. Кроме того, командование части организовало для гостей выставку техники и вооружения, познакомило их с распорядком дня военнослужащих.

- Сегодняшнее мероприятие нам очень понравилось. Потому что нам представилась возможность увидеть глазами быт и условия службы наших детей. Мы остались довольны, убедились в том, что служба сыновей идет хорошо. Выражаем благодарность командованию воинских частей, которое организовало данное мероприятие, - сказала мать молодого бойца Баян Шохина.

В завершение мероприятия родители посмотрели праздничный концерт, подготовленный активистами части.

Концертная программа, представленная активистами части, стала ярким завершением дня. В завершение мероприятия солдаты отправились в увольнение вместе с родителями.

 

#армия #Темиртау #Караганда

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