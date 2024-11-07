В Жаркенте достроена первая в регионе комфортная школа
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«Школа оснащена современным оборудованием, – сообщили в пресс-службе акима области. – Здесь 64 кабинета, из которых 6 – новой модификации, включая кабинеты химии, физики, биологии, робототехники, STEAM, нанотехнологий. Все предметные кабинеты укомплектованы необходимыми методическими, техническими средствами. Предусмотрены в школе столярные и швейные мастерские. Есть актовый зал, библиотека с двумя читальными залами, столовая на 230 мест, два спортивных, один танцевальный залы и коворкинг-зоны».