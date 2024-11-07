В Жаркенте достроена первая в регионе комфортная школа

Образование
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

«Школа оснащена современным оборудованием, – сообщили в пресс-службе акима области. – Здесь 64 кабинета, из которых 6 – новой модификации, включая кабинеты химии, физики, биологии, робототехники, STEAM, нанотехнологий. Все предметные кабинеты укомплектованы необходимыми методическими, техническими средствами. Пре­дусмотрены в школе столярные и швейные мастерские. Есть актовый зал, библиотека с двумя читальными залами, столовая на 230 мест, два спортивных, один танцевальный залы и коворкинг-зоны».

фото Жениса Ыскабая

Уже сейчас в новой школе открыто 46 класс-комплектов. Дети из девяти школ города Жаркента перешли в нее вместе со своими классными руководителями. На сегодняшний день объявлен конкурс на 30 вакансий для педагогов и 20 мест для технических работников, школа дополнительно набирает кадры.

– В предметных кабинетах по физике, химии, биологии и робототехнике установлены touch-экраны, что дает возможность доступа к высокоскоростному Интернету в любой точке школы, – рассказывает исполняющая обязанности директора школы Айгуль Дарубаева. – Для детей, нуждающихся в специальном обучении, созданы соответствую­щие условия. Учащиеся начальных и старших классов учатся в школе в отдельных блоках. В здании установлено видеонаб­людение, имеется звуковое оповещение.

Поздравить с новостройкой жителей Панфиловского райо­на, райцентром которого является город Жаркент, приехал замес­титель акима региона Диас Есдаулетов.

– Это первый подобный образовательный центр в области, построенный по поручению ­Президента в рамках национального проекта «Комфортная школа», – отметил он. – В Панфиловском районе самая большая в регионе численность учащихся. В эту открытую сегодня школу принято около 1 100 детей из девяти школ города Жаркента, где было наибольшее количество учащихся. Уверен, что, получая знания в таких современных условиях, наша молодежь добьется успехов во всех начинаниях.

Родители детей не скрывают, что очень довольны школьным новосельем.

– От имени всех родителей благодарим за то, что построили для наших детей такую уютную школу, – сказал председатель родительского комитета Айдар ­Бектемирулы. – Моя дочь сейчас учится в 11-м классе. Думаю, что для качественной подготовки детей к выпускным экзаменам, к ЕНТ здесь созданы все условия. Есть хорошая библиотека с читальными залами, современные предметные кабинеты с материальной базой, что положительно скажется на уровне знаний учащихся.

«В этом году в области Жетысу запланировано строительство пяти новых школ, – сообщили в пресс-службе акима области. – Ранее была введена в строй школа на 120 мест в селе Каратал Коксуского района, а до конца года еще одна новая школа распахнет свои двери в селе Кошкентал Аксуского района. Остальные две школы, каждая на 900 мест, в селах Достык Алакольского района и Талды Панфиловского района, планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году».

#Образование #школа #Жаркент #Комфортная школа

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