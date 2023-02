В желудках 90 процентов морских птиц нашли пластик

Экологи из Австралии и Великобритании сообщили о глобальном загрязнении вод Мирового океана отходами из пластика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на " Лента.ру ".Согласно проведенному учеными анализу примерно 90 процентов морских птиц в своих желудках содержат частицы пластика. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии.К своим выводам ученые пришли, проанализировав литературные источники по проблеме, а также проведя собственное моделирование распространения пластиковых отходов в океанах с учетом имеющихся экологических теорий. Всего в работе ученые рассмотрели до 186 видов птиц, обитающих в районах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Проведенные в период с 1962 по 2012 год исследования показали, что до 80 из 135 видов птиц (59 процентов) содержали в своих желудках пластиковые частицы.Всего, по мнению ученых, число жертв антропогенного воздействия среди пернатых растет с начала исследований в геометрической прогрессии.Ученые прогнозируют, что при сохранении существующих темпов антропогенного воздействия на экосистему Мирового океана к 2050 году 99 процентов всех птиц в своих желудках будут переносить пластиковые отходы. Всего, по приводимым экологами данным, на каждый квадратный километр поверхности Мирового океана приходится в среднем до 580 тысяч единиц пластиковых частиц.