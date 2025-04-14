В ЗКО частные школы не получили финансирование по госзаказу

Образование
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Проблема была озвучена на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции РПП «Атамекен».

Фото предоставлено РПП «Атамекен».

Из-за нерасторопности чиновников частные школы региона в первом квартале не получили финансирование по государственному образовательному заказу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Проблема была озвучена на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции РПП «Атамекен».

– С 1 апреля текущего года затраты на подушевое финансирование частных школ переданы местным бюджетам в рамках трансфертов общего характера на 2026-2028 годы, и на акиматы областей возложена обязанность обеспечить дофинансирование частных школ за счет местных бюджетов по текущему году. Протокольное решение подписано Премьер-министром  еще в середине февраля. Но при этом до сих пор договорная основа по финансовым обязательствам между МИО и частными школами отсутствует, – отметил предприниматель, генеральный директор ТОО «Международная гимназия Уральска им. Хисмета Капанова», председатель Совета Кайдар Капанов. – Не знаю, как выходят из этой ситуации коллеги, по своей школе скажу, что за январь-март текущего года мы закрыли задолженность по зарплате, за май не смогу закрыть, родительская плата ограничена, и платежи родители уже провели.

Согласно данным ОЮЛ «Ассоциация частных организаций образования ЗКО», ежемесячно для финансового обеспечения государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования региона на 2024-2025 учебный год необходимо не менее 150 млн тенге. Однако, по информации АО «Финансовый центр» (оператор уполномоченного органа в области образования) Министерства просвещения РК, в План финансирования МИО на первые два месяца этого года по области заложено всего 100 млн тенге. Причем, и эти деньги использованы Финансовым центром для погашения задолженности за прошлый год. В итоге, частные школы региона в первом квартале лишились госфинансирования, что повлекло задержку выплат заработной платы педагогам и платежей в бюджет, срыву выплат по кредитам и другие трудности.

На конец марта не выплачен и так называемый коэффициент А2 – компенсация инвестиционных затрат, который является серьезным стимулом для предпринимателей, построивших школы на собственные средства.

Участники заседания подняли также тему «двойных стандартов» касательно подушевого финансирования. Если раньше по нормативам оно не должно было превышать проектную мощность учреждения образования, то сейчас этот пункт убрали для государственных школ. В итоге государственные школы и детские сады финансируются по фактическому контингенту, частные учреждения – по проектной мощности. С учетом того, что все дети имеют равные права, такой подход к трактовке нормативов должны проанализировать надзорные органы, считают члены совета.

 

#Образование #госзаказ #частные школы

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