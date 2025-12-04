В ЗКО растет число несовершеннолетних наркопреступников

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Вовлеченность несовершеннолетних и молодежи региона в орбиту уголовных наркопреступлений вызывает серьезную обеспокоенность - только за последние 3 года в ЗКО осуждены 49 человек в возрасте от 14 до 22 лет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За хранение наркотиков осуждены 39, за сбыт – 10. В отношении 35 вынесены обвинительные приговоры. Причем, этот показатель год от года увеличивается: в 2023 году – 13, в 2024-м – 16, в 2025-м – 20, а возраст осужденных все «молодеет».

К примеру, судом города Уральск в мае этого года к семи годам лишения свободы был осужден ученик 10 класса, занимавшийся сбытом психотропных веществ в особо крупном размере. Сам несовершеннолетний также систематически употреблял наркотики.

За ноябрь – начало декабря задержаны трое несовершеннолетних закладчиков. Так, на днях в ходе проведения ОПМ «цифровой сбыт» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО задержан 17-летний житель региона, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 22 сверта с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом.

По словам задержанного, он два месяца работал курьером в одном из интернет-магазинов, осуществляющих незаконный сбыт наркотиков. Полицейские устанавливают обстоятельства вовлечения нсовершеннолетнего в противоправную деятельность, а также причастных к организации преступной схемы.

Двумя неделями раньше в ходе ОПМ были задержаны две студентки колледжа. У одной изъято 25 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. По предварительным данным, девушки действовали сообща. Возбуждено уголовное дело.  

Сложившаяся ситуация говорит о том, что превентивные меры принимаются недостаточно. Разъяснительную и профилактическую работу с молодежью и подростками необходимо серьезно усилить.

 

