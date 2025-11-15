фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Сфера стратегической значимости

Мероприятие собрало более 2 000 участников, включая сельхозтоваропроизводителей, представителей отраслевых ассоциаций, международных организаций, инвесторов, ветеранов отрасли, а также студентов, обу­чающихся по специальностям аграрной сферы.

Приветствуя участников форума, Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность работникам сельского хозяйства за их нелегкий труд.

– Прежде всего хотел бы позд­равить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чест­вуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестья­не вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны, – сказал Президент.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики, имеющая стратегическое значение, и ее развитие находится под пристальным вниманием государства. Потому форум, посвященный вопросам аграрного сектора, по праву можно назвать событием общенационального масштаба. На нем квалифицированные специалисты, в том числе из регионов, озвучили глубокие и взвешенные предложения, которые, по мнению Президента, необходимо внимательно изу­чить и обязательно учесть в дальнейшей работе.

– Недаром в народе говорят: «Егін ексе – ел тоқ» («Богатый урожай – залог благополучия»). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие. В этом году успешно завершились осенние полевые работы. Нашими аграриями собрано 27 миллионов тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область – 7,5 миллиона тонн. Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании, – напомнил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня 37% населения нашей страны, то есть 7,5 млн человек, проживают в сельской местности. С селом связаны истоки нашего народа, его духовные корни. И, по убеждению Главы государства, прогресс сельского хозяйства – это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны.

В последние годы в отрасли проводятся масштабные реформы. С начала года инвестиции в основной капитал АПК увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%. Казахстан занимает 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index). Это, обратил внимание Президент, хороший показатель, однако он не означает, что можно сидеть сложа руки и почивать на лаврах.

– Скажем откровенно, мы все еще не в полной мере используем огромный потенциал сельского хозяйства, – сказал Глава государства. – Казахстан занимает шестое место в мире по площади пастбищных земель и восьмое место – по площади посевных угодий. Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно. За последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза – с 3,3 триллиона до 8,3 триллиона тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача.

Животноводство – новый приоритет

Выступая на форуме, Глава государства поделился своим видением дальнейшего развития сельского хозяйства, перспектив и проблем в этой сфере.

В первую очередь он подчерк­нул, что ранее в стране проводилась большая системная работа по развитию земледелия и удалось добиться хороших результатов в этой сфере. Теперь, по мнению Касым-Жомарта Токаева, следует признать приоритетным направлением животноводство.

– Наши обширные степи позво­ляют пасти скот круглый год, и эту возможность нужно использовать правильно. Разу­меется, выпас и разведение скота, увеличение его численнос­ти – дело непростое, требующее серьез­ного труда. Государство оказывает необходимую поддержку. В настоящее время действуют конкретные механизмы финансирования: предусмотрены субсидии на водоснабжение пастбищ, строительство откормочных площадок и получение племенного скота. Только в прошлом году на эти цели было выделено более 60 миллиардов тенге. Кроме того, предприниматели, желающие расширить свое хозяйство, также могут получить льготные кредиты, – отметил он.

В Послании Президент поручил разработать план поддержки агробизнеса в сфере животноводства, цель которого – увеличить поголовье скота, чтобы гарантировать статус Казахстана как крупного поставщика мяса на международные рынки. Для этого нужно создать стабильные, надежные условия для развития животноводства. Важно также продолжить внедрение сис­темы производственного цикла в мясном скотоводстве с упором на рациональное и ротационное использование пастбищ.

– Необходимо признать, что ситуация в ветеринарной сфере оставляет желать лучшего. Прежде всего эту отрасль следует обеспечить необходимой материально-технической базой. Важно улучшить условия труда ветеринарных врачей и рассмот­реть меры по стимулированию их деятельности. Необходимо продолжить эффективную работу по развитию инфраструктуры ветеринарной отрасли, – поставил задачи Глава государства.

Земля должна приносить пользу

Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросе рационального использования земель сельхозназначения. Он подчерк­нул: земля должна служить во благо народа.

В рамках проводимой по инициативе Президента работе с 2022 года государству возвращено более 14 млн га сельскохозяйственных земель, ранее незаконно приоб­­ретенных и неиспользуемых.

– Земельные участки должны предос­тавляться гражданам, способным работать и желающим заниматься делом. Однако эта важная работа продвигается­ крайне медленно. Поэтому в Послании я поручил ввести все возвращенные государству земли в постоянный оборот до середины следую­щего года. Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное – не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной, – заявил Глава государства.

В настоящее время Правительство разрабатывает план поддержки бизнеса в животноводстве, который, как сообщил Президент, будет принят в середине следующего года. В данном документе должен быть решен вопрос предоставления пастбищ сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения.

– Одним из серьезных препятствий остается низкая залоговая стоимость земельных участков. Действующая сис­тема кадастровой оценки ни в коей мере не соответствует реальной рыночной ситуации. Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости. Существующие барье­ры в сфере земельных отношений препятствуют созданию современных хозяйств. В своем Послании я поручил Правительству до конца следующего года разработать единую цифровую карту земельных ресурсов. Профильные министерства в течение семи дней должны предоставить отчет о проделанной работе по данному важному вопросу, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Также он заявил, что распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельхозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неис­пользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе, подчеркнул Глава государства.

Водосбережение как фактор устойчивости

Еще один важный для сельскохозяйственной сферы воп­рос – это повышение водоэффективности, модернизация ирригационных сетей.

– На сельское хозяйство приходится около 60 процентов всего водозабора. Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере – определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы. В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы. Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до миллиона гектаров. Следует ускорить модернизацию водной инфраструктуры с внедрением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах реализации проектов, – подчерк­нул Президент.

При этом он обратил внимание, что работа по модернизации водного хозяйства должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли.

– Наши ведомства стали увлекаться­ разработкой планов и так называемых дорожных карт, которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу «нам бы день прос­тоять да ночь продержаться». Эту практику надо прекращать, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как акцентировал Президент, государственные вложения должны приносить максимальную отдачу, и средства нужно давать тем регионам, которые готовы активно применять современные технологии водопользования. Поэтому, по его мнению, регио­нальные планы сельхозпроизводства следует внедрить в разрабатываемый Правительством Генеральный план управления водными ресурсами.

Модернизация и цифровизация

Также Глава государства подчеркнул необходимость совершенствования методов финансирования АПК.

– В текущем году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 триллион тенге, что в 10 раз больше, чем было пять лет назад. В целях обеспечения доступности финансирования был внедрен механизм предоставления гарантий банкам уполномоченным органом. В нынешнем году фонд «Даму» обеспечил гарантии по 1 300 кредитам. Это позволило положительно решить проблемы многих фермеров, в частнос­ти, занимающихся мелким и средним бизнесом и не имеющих достаточного залогового имущества для получения кредита, – сказал Президент.

Эффективным решением для модернизации устаревшего оборудования стало внедрение упрощенной льготной программы лизинга, по которой уже началась выдача аграриям техники отечественного производства. В результате уровень износа сельскохозяйственной техники снизился с 90 до 70% в 2025 году. Данная работа должна быть продолжена совместно с представителями бизнеса.

– Сегодня 90 процентов внут­реннего спроса на сельхозтехнику обеспечивается­ за счет казахстанского производства. На десяти заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники. В ходе моего недавнего рабочего визита в США было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией John Deere на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. В результате в ближайшие пять лет в Казахстане будет произведено порядка трех тысяч единиц современной техники, – рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент поручил серьезно заняться цифровизацией агропромышленного комплекса. Новые технологии, подчеркнул он, позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность сельского хозяйства.

В частности, предстоит сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Для этого, по словам Главы государства, необходимо модернизировать действующие и прис­тупить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строи­тельства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных сис­тем приема и отгрузки зерна.

– Многие наши аграрии уже начали активно применять различные технологические новации (смарт-фермы, агродроны, спутниковые технологии и ИИ). Но о каком-то системном сдвиге в масштабах всей страны пока говорить рано. Надо переходить от отдельных умных решений к полноценному цифровому агропроизводству. Каждое хозяйство должно быть заинтересовано в использовании цифровых технологий. Государственную поддержку должны получать предприятия, которые внед­ряют инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Сейчас они разрознены и не интегрированы между собой, единой понятной и точной базы данных, по сути, нет, стало быть, сейчас многие решения в этой сфере принимаются на основе неточной статистики. Объек­тивную картину представят результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Эти данные должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе.

– Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует провести интеграцию отраслевых информационных сис­тем, обеспечить постоянный контроль ка­чества данных. На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью, – поручил Президент.

Инвестиции, производства, рынки

Глава государства также обратил внимание, что при развитии АПК в приоритете должно быть производство продукции глубокой переработки.

– Важнейшая задача – превращение сельского хозяйства в передовую отрасль, опирающуюся на современные технологии. В 2023 году доля переработанной продукции в сельскохозяйственной отрасли составляла всего 35 процентов, тогда как в нынешнем году уже – 50 процентов. В следующем году этот показатель должен достичь 70 процентов. Теперь следует ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в данную отрасль. Необходимых для этой сферы проектов немало, но нельзя довольствоваться тем, что уже есть. Следует­ реализовывать инвес­тиционные проекты по ключевым секторам АПК, – сказал

Касым-Жомарт Токаев.

Важнейшая задача – привлечение частных инвестиций. Необходимо соз­давать благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов с передовыми технологиями. Президент подчеркнул: «заказ на инвестиции» должен соответствовать потребностям производственного сектора.

Как сообщил Глава государства, Правительство сформировало перечень более чем из 200 инвестиционных проек­тов стоимостью около 4 трлн тенге (выделяемых на три года), связанных с АПК. Они реализуются в 12 секторах. Эти проекты, акцентировал Президент, получат соответствующую поддержку на всех уровнях, акиматы и минис­терства должны работать оперативно и слаженно.

Кроме того, стоит задача активнее продвигать казахстанскую продукцию на меж­дународные рынки.

Президент напомнил, что наша страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по поставкам муки. Помимо традиционных рынков Цент­ральной Азии, Ирана, Афганистана, Казахстан начал поставлять зерно в ряд стран Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в частности, в Бельгию, Португалию, Норвегию, Велико­британию, Вьетнам, Марокко, Алжир.

Также наша страна становится крупным экспортером масличных культур и растительных масел. В 2024 году мы вошли в десятку крупнейших поставщиков баранины с объемом почти 18 тыс. тонн.

– В целом экспорт продукции АПК сос­тавляет более пяти миллиардов долларов, включает в себя свыше 200 наи­менований сельскохозяйственной продукции и осуществляется в 70 государств. Но потенциал нашего агропромышленного комплекса значительно больше указанных цифр. Спрос на продовольствие, особенно экологически чистую продукцию, в мире неуклонно растет. Поэтому наш бренд Qazaq Organic Food при правильной стратегии может занять свою достойную нишу на международном рынке, – убежден Глава государства.

Он подчеркнул, что задача профильных структур, а также посольств за рубежом – активно помогать продвижению наших брендов.

Президент отметил, что, по прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет мировое потребление красного мяса увеличится до 233 млн тонн. Казахстан мог бы стать крупным поставщиком такой продукции, в первую очередь в страны Азии. Нужно создавать надлежащие условия для полноценного раскрытия экспорт­ного потенциала овцеводства.

– В Послании мною была поставлена задача – разработать план развития аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии. К примеру, государства Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках нашей мясной продукции. Но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом. Предприниматели зачас­тую оказываются один на один с проб­лемой отправки грузов, – обратил внимание на недоработку Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют­ достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логис­тикой и интеграцией в международные авиамаршруты. Их полноценное функцио­нирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Президент поручил Правительству тщательно проработать данный вопрос.

Расцвет села – дело общее

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в последнее время ему поступает немало обращений от сельхозпроизводителей о нехватке рабочих рук.

– Особенно остро проблема проявляется в период посевной и уборочной кампаний, при расширении производства и строительстве новых объектов. Кад­ровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран. И аграрии просят увеличить квоты. Возможно, нужно пойти навстречу, хотя бы частично. Сложилась парадоксальная ситуация: одни утверждают, что на селе нет работы, другие – что не хватает работников. Работа, конечно, есть, но желания заниматься таким трудом маловато. И это надо признать, – сказал Глава государства.

В этом контексте он еще раз подчерк­нул: развитие АПК напрямую определяет повышение благосостояния сел.

Сегодня государство реализует ряд проек­тов по благоустройству сельских населенных пунктов. С 2019 года реали­зуется проект «Ауыл – ел бесігі», в рамках которого на развитие сельской инфраструктуры выделено более 700 млрд тенге. Осуществ­лены конкретные мероприятия в более чем 2,5 тыс. населенных пунктов по всей стране. В рамках программы «Ауыл аманаты» создано свыше 600 объединений.

В 2025 году Правительство утвердило Концепцию регионального развития. В соответствии с документом расширены полномочия районных акимов, в том числе им предоставлена возможность самостоя­тельно разрабатывать и реализовывать планы развития районов.

Президент подчеркнул, что акимы должны оказывать поддержку в реализации продукции акционерных обществ (кооперативов), заключая договоры с крупными компаниями. В целом, по его словам, крайне важно привлекать частные инвестиции в село. Представители бизнеса должны быть активно вовлечены в этот процесс, вклад преуспевающих предпринимателей в развитие родных сел и регионов будет способствовать их процветанию.

– Своим упорным, каждодневным трудом все наши трудолюбивые, целеустремленные граждане шаг за шагом приумножают национальное богатство и созидают будущее страны. Надо создавать условия для такой полезной деятельности, поощрять истинных пат­риотов. Мы этим будем заниматься, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Награды и признание за честный труд

Нынешний год проходит в Казахстане под знаком Года рабочих профессий, и в этот период людям труда оказываются особые почести.

– Безусловно, именно на селе, на аграрных предприятиях кипит жизнь, там знают, что такое настоящий труд. Трудолюбивые, ответственные и добросовестные граждане неизменно достигают успеха. В прошлом году в систему государственных наград было включено звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері». Теперь мы впервые присваиваем это почетное звание девяти нашим соотечественникам в знак признания их значительного вклада в развитие отечественного сельского хозяйства, – объявил Глава государства.

Президент представил участникам форума Амангоса Толеуова из Актюбинской области – руководителя аграрного предприятия, которое добилось больших успехов в обеспечении жителей региона высококачественными продуктами питания. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что он подписал Указ о присвоении Амангосу Сансызбаевичу­ звания «Қазақстанның Еңбек Ері» за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны.

В целом из рук Президента Касым-Жомарта Токаева награды получили 30 работников отрасли.

В частности, кавалерами ордена «Парасат» стали два человека, орденом «Құрмет» награждены шесть представителей отрасли, орденом «Еңбек даңқы» II степени отмечен один работник, орденом «Еңбек даңкы» III степени – 10, медалей «Ерен еңбегі үшін» удостоены шестеро тружеников.

Кроме того, в ходе форума четырем лучшим работникам отрасли впервые было присвоено почетное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері».

По мнению Главы государства, весьма закономерно, что работники сельского хозяйства удостаиваются высших наград страны. Это проявление безмерного уважения и искреннего внимания нашего народа к настоящим труженикам.

Новые решения для АПК

На полях II Форума работников сельского хозяйства Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с выставкой цифровых решений, применяемых в агропромышленном комплексе.

Как сообщила пресс-служба Президента, Главе государства были представлены цифровые сервисы, предназначенные для учета, прогнозирования и анализа данных, а также отечественные стартапы, ориентированные на повышение эффективности производства в АПК.