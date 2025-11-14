Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14–15 ноября посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева. В ходе визита в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне и второе заседание Высшего межгосударственного совета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил в интервью узбекский эксперт, доктор политических наук Санжар Саидов, предстоящий визит является важным политическим и практическим шагом, который направлен на укрепление союзнических отношений и развитие ключевых направлений казахско-узбекского сотрудничества.

- Санжар Шавкатович, как в Узбекистане оценивают значение предстоящего государственного визита Касым-Жомарта Токаева для развития казахско-узбекских отношений?

- В Узбекистане рассматривают предстоящий государственный визит Президента Казахстана как важный политический и практический шаг к дальнейшему укреплению сотрудничества. Его цель — активизировать уже согласованные инициативы, придать им конкретное содержание и подписать пакет документов, подготовленных двумя сторонами.

Визит воспринимается как удобная площадка для воплощения политической воли в реальные экономические и инфраструктурные результаты — через переговоры тет-а-тет, участие в заседаниях высокого уровня и продвижение ключевых инициатив, включая запуск Международного центра промышленной кооперации и реализацию ряда совместных проектов.

В Ташкенте подчеркивают, что визит не является лишь протокольным мероприятием, а представляет собой шаг к достижению стратегических целей взаимодействия двух стран в рамках региональной повестки.

- Казахстан и Узбекистан в последние годы демонстрируют заметное сближение. Что способствует этому процессу и можно ли говорить об особой «президентской дипломатии» между Токаевым и Мирзиёевым?

- Сближение стало возможным благодаря целому ряду факторов. Среди них — политическая воля руководства двух стран, укрепление институциональных механизмов взаимодействия (Советы национальных координаторов, межправительственные комиссии), прагматичная экономическая повестка (транспорт, энергетика, торговля), а также последовательное решение старых проблем, в том числе приграничных.

Неформальные и рабочие встречи глав государств способствуют ускорению принятия решений. В результате о «президентской дипломатии» говорят в том смысле, что личные контакты Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева помогают устранять препятствия и мобилизовать ресурсы для конкретных проектов. Кроме того, решения превращаются в практику и через экспертные и межведомственные механизмы, и не ограничиваются лишь личным уровнем диалога.

- Главами двух государств поставлена амбициозная цель — увеличить товарооборот до 10 млрд долларов. Как вы оцениваете текущий уровень экономического и торгового взаимодействия и чем Казахстан интересен для Узбекистана?

- В последние годы взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном стабильно растёт. Обе страны стремятся диверсифицировать ассортимент поставок и устранять торговые барьеры, чтобы достичь целевого показателя в 10 млрд долларов.

Казахстан интересен Узбекистану как крупный логистический и транзитный хаб, рынок со значительным покупательским потенциалом и партнёр по промышленной кооперации. Кроме того, востребованы казахстанские компетенции в области логистики, переработки сырья и аграрной техники — в совместных проектах по производству и экспорту.

В Ташкенте подчеркивают, что для достижения целевого уровня торговли необходимо развивать промышленную кооперацию, цифровизировать таможенные и транспортные процедуры, а также наращивать совместные инвестиции.

- Одним из ключевых пунктов повестки в ходе визита президента Токаева станет запуск Международного центра промышленной кооперации. Как вы оцениваете значение этого проекта для обеих стран?

- Международный центр промышленной кооперации может стать эффективным инструментом преобразования соглашений в реальные производства, трансграничные цепочки добавленной стоимости и промышленные кластеры, где каждая страна использует свои сильные стороны.

Центр имеет важное значение для Казахстана и Узбекистана, поскольку обеспечивает обмен проектами, привлечение инвестиций в совместное производство, стандартизацию технологических процессов и обучение кадров. Ожидается, что он будет способствовать быстрому созданию совместных предприятий, росту добавленной стоимости в регионе и упрощению делового взаимодействия. Успех этой инициативы будет зависеть от прозрачного управления Центром, участия частного сектора и поддержки многосторонних организаций.

- В Казахстане проживает более 600 тысяч этнических узбеков, а около пяти тысяч студентов из Узбекистана обучаются в казахстанских вузах. Как гуманитарные и культурно-образовательные контакты влияют на сближение народов и восприятие Казахстана как надёжного и открытого соседа?

- Культурно-историческая общность, миграционные и семейные связи, а также образовательный обмен формируют прочную социальную основу двусторонних отношений. Эти гуманитарные контакты считаются одним из ключевых «мягких» факторов доверия — как в официальной риторике, так и в общественных настроениях.

Заметное присутствие узбекских студентов в казахстанских вузах и крупная диаспора способствуют развитию межличностных связей, укрепляют позитивный образ страны-партнёра и облегчают культурную и деловую интеграцию.

Создание совместных образовательных программ, академических обменов и проведение культурных и спортивных мероприятий напрямую поддерживает экономическую повестку дня и политические отношения.

- Казахстан и Узбекистан активно взаимодействуют в рамках множества международных и региональных организаций. Какие схожие подходы продвигают президенты Токаев и Мирзиёев на международной арене?

- В своих официальных выступлениях и на двусторонних встречах оба лидера отстаивают схожие ценности: укрепление региональной координации и формирование самостоятельной региональной повестки, приверженность многовекторности и суверенному равноправию, прагматичность в отношениях с внешними партнёрами (формат «Центральная Азия плюс») и приоритет экономической интеграции как основы безопасности.

Для эффективного привлечения инвестиций и реализации инфраструктурных проектов Центральная Азия должна говорить и действовать более согласованно на международной арене - эта идея поддерживается обоими президентами.