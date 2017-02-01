Важный шаг

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Гульжана Карагусова, депутат Мажилиса Парламента РК

Тема распределения полномочий между ветвями власти обсуждается давно не только среди политологов и экспертов, но и в целом в обществе.

Всесторонний анализ необходимости подобной реформы для создания более эффективного государственного управления, ориентированного на достижение конкретных конечных результатов, был осуществлен в соответствии с поручениями Главы государства уже в рамках реализации пятой реформы Плана нации «100 конкретных шагов», направленной на формирование транспарентного и подотчетного государства.

Наш Президент как истинный Лидер нации, будучи стратегом по своей природе, тонко чувствуя волю и желания своего народа, предложил эту реформу.

Согласно проекту «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», предложенному к обсуждению Главой государства, предполагается усилить роль Парламента в формировании Правительства путем участия Мажилиса Парламента в избрании Премьер-министра Республики Казахстан, в определении состава и структуры Правительства, в назначении и освобождении от должности членов Правительства.

Важный и очень ­серьезный шаг в предлагаемой реформе – это передача Президентом РК значительной части полномочий Правительству по регулированию социально-экономических процессов, утверждению государственных программ, возможности образовывать и упразднять центральные государственные органы, не входящие в состав Правительства. Эти полномочия в свою очередь будут обязывать Правительство нести ответственность за последствия разработанных и принятых им проектов нормативных правовых актов и программных документов.

Эти нормы дадут возможность Парламенту, как этого требует всегда казахстанский народ, реально оказывать влияние на повышение ответственности членов Правительства за неукоснительное исполнение законов, за достижение конечных результатов всех программных документов, и самое главное – за эффективное освоение бюджетных средств. То есть, расширяя полномочия Правительства и Парламента, предлагается одновременно повысить их ответственность перед народом.

Маслихаты будут участвовать в назначениях акимов областей, городов республиканского значения.

В этой системе Президент будет главным арбитром в отношениях между ветвями власти. Основными приоритетами в полномочиях Президента будут стратегические функции, внешняя политика, национальная безопас­ность и обороноспособность страны.

Тем самым будет усовершенствована казахстанская модель государственного устройства по принципу «Сильная президентская власть, профессио­нальный Парламент, ответственное Правительство, независимая судебная система, подот­четные народу Казахстана».

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