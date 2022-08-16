Великобритания первой в мире одобрила вакцину против двух вариантов коронавируса

Великобритания первой в мире одобрила двойную вакцину, которая действует и против первоначального варианта ковида, и против нового варианта омикрон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Усовершенствованная вакцина, разработанная американской компанией Moderna, будет предложена в качестве бустерной прививки уже этой осенью и обещает дать дополнительную защиту от разных штаммов вируса. В первую очередь вакцинироваться будут люди из группы риска и все, кому за 50.

Вакцина компании Moderna призвана бороться как с первоначальным вариантом коронавируса, так и с первым штаммом омикрона (BA.1), который появился прошлой зимой. Эту вакцину называют также бивалентной, поскольку она нацелена сразу на два варианта ковида.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании после изучения результатов клинических исследований (вакцина была испытана на 437 пациентах и доказала свою безопасность и повышенный уровень защиты от заражения COVID-19) дало добро на применение этой вакцины для взрослых.

«Первое поколение вакцин от ковида, применяемых в Британии, продолжает оставаться важной защитой от этого заболевания и спасает жизни, – подчеркивает исполнительный директор MHRA доктор Джун Рэйн. – А бивалентная вакцина является специально заточенным инструментом для защиты нас от ковида по мере того, как вирус продолжает мутировать».

В общей сложности осенняя бустерная прививка будет полагаться примерно 26 млн жителям Британии. В первую очередь планируется делать повторные прививки работникам системы здравоохранения и социального обеспечения, которые потенциально контактируют с большим числом людей, а также тем, у кого изначально есть проблемы со здоровьем или ослаблена иммунная система.