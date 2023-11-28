Вера в дерзких и юных

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Илья Пащенко

В Национальном музее РК прошел поэтический вечер «Мен жастарға сенемін», посвященный 130-летию классика казахской литературы Магжана Жумабаева.

фото Игоря Бургандинова

Мероприятие было организовано в рамках образовательного проекта «Тарихи тұлғалар», направленного на ознакомление школьников и студентов с выдающимися личностями Казахстана. Через произведения писателей и поэтов, художников и скульпторов музейные работники стремятся раскрыть молодежи огромные богатства, накопленные отечественной культурой за многие десятилетия.

Поэтический вечер начался с просмотра документального фильма, посвященного жизненному пути Магжана Жумабаева и сложной судьбе его творческого наследия. Затем с чтением стихотворений выдающегося поэта выступили ученики первого класса школы-лицея Binom School им. Алихана Букейхана. Юные чтецы продемонстрировали свои таланты, эмоционально и вдохновенно продекламировав программные произведения Магжана Жумабаева.

Одним из таких является стихотворение, давшее название поэтическому вечеру – «Мен жастарға сенемін» («Я верю в молодых»). В нем поэт неспроста уподобляет молодежь «грозным и бесстрашным львам» и «тиграм, чья отважна кровь», он призывает юношей и девушек воспитывать те благородные качества, которыми легенды и сказания издревле наделяли описываемых животных.


В детском исполнении со свойственной ему непосредственностью эти волнующие стихи приобрели особое звучание и позволили слушателям лучше понять глубокие мысли поэта, до конца дней сохранившего свою веру «в дерзких юных тех орлят, что на крыльях ввысь летят, в небеса вперяя взгляд».

С лучшими образцами лирической и патриотической поэзии Магжана Жумабаева слушателей познакомили также студенты ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Международного колледжа им. Магжана Жумабаева. Члены клуба молодых акынов «Топжарған» представили музыкальные композиции, посвященные жизни поэта, и песни на его стихи.

Мероприятие завершилось вручением участникам и педагогам благодарственных писем и ценных подарков. Поэтический вечер «Мен жастарға сенемін» наглядно продемонстрировал, какое значение имеет сегодня богатейшее творческое наследие отечественных классиков, составляющее основу нашего культурного кода.

#мероприятие #память #литература #Магжан Жумабаев #поэзия #130-летие

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