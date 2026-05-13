Верификацию сотовых телефонов передадут под контроль государства

Одобренный Мажилисом законопроект закрепляет государственную монополию на верификацию абонентских устройств, а также вводит меры по «обелению» рынка мобильных телефонов

Функцию по верификации сотовых телефонов предлагается передать в ведение Государственной радиочастотной службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Предполагается, что эта мера позволит потребителям получать гарантию подлинности и качества приобретаемых устройств, повысит общественную и личную безопасность, создаст для бизнеса условия для честной конкуренции и прозрачного ценообразования, а для государства – усилит таможенный контроль и поможет сократить количество краж мобильных телефонов.

Также предусматриваются меры по усилению информационно-аналитической работы для выявления и нейтрализации телефонного мошенничества, развитию инфраструктуры центров обработки данных и внедрению новых технологий в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, предлагается организовать транзит международного трафика без прохождения через системы централизованного управления сетями телекоммуникаций, а также ввести запрет на пропуск несанкционированного трафика и незаконное использование сетей связи.