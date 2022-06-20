Вернуть однолетний бюджет предлагает Счетный комитет

Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова предложила вернуть однолетний бюджет вместо трехлетнего, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Всем очевидно, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. Затрачивается очень много времени, чтобы его сформировать. В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем», – сказала Наталья Годунова на совместном заседании палат Парламента, где рассматривается отчет Правительства об исполнении бюджета 2021 года.

При очередном планировании, по ее словам, уже на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут вообще выпасть из нового бюджета. Как следствие, появляются незавершенные объекты, не обеспеченные финансированием.

«На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на один год. В пользу однолетнего бюджета имеются несколько весомых факторов. Во-первых, непредсказуемость мировой экономической ситуации не позволяет осуществлять качественное, детальное планирование на среднесрочный период. Во-вторых, однолетний бюджет позволит более гибко реагировать на изменения конъюнктуры без формальной привязки к трехлетнему плану. В-третьих, ориентиры на долгосрочные горизонты позволит каждому министерству планировать свою деятельность, исходя из важнейших приоритетов и требований по обеспечению долгосрочной устойчивости», – резюмировала она.