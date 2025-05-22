Каждая из них уникальна, учитывая, что все клинические случаи сами по себе редки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы на базе Детской городской клинической больницы №2 проведены операции детям с редкими, тяжелыми патологиями ног и рук, сообщает Kazpravda.kz

В работе используются эксклюзивные технологии, многие из которых ранее не применялись в казахстанских клиниках. Все это стало возможным при поддержке фонда «Добровольное Общество Милосердие» и фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

«Совместные операции в рамках мастер-класса проведены нашими врачами и специалистом мирового уровня по микрохирургии кистей и стоп, профессором кафедры травматологии и ортопедии РУДН города Москва Игорем Голубевым. Его приезд организован общественным фондом «ДОМ «Милосердие». Совместно мы прооперировали пятерых маленьких пациентов с врожденными и приобретенными пороками верхних и нижних конечностей в рамках ОСМС», – отметил директор Детской городской клинической больницы №2 Марат Рабандияров.

Операции успешно провели российский микрохирург Игорь Голубев, специалисты ДГКБ №2 Алматы - заведующий отделением травматологии и ортопедии Ерлан Садырбалин, детский хирург Улжан Солтанбекова. Каждая операция уникальна, учитывая, что все клинические случаи сами по себе редки.

В июле 2023 года шестилетнюю Аделю с мамой сбила машина прямо на пешеходном переходе. Её мама чудом почти не пострадала, а девочка оказалась под колесами. К сожалению, ножку пришлось ампутировать. Пальчики на ручке сильно пострадали. В рамках международного мастер-класса Адель прошла очередной этап хирургического лечения для исправления деформаций кисти.

В 2020 году во время купания на Шынтаса прыгнул с моста подросток, удар пришелся на левое плечо, и в одно мгновение здоровый мальчик оказался обездвижен: поврежден позвоночник, разорваны нервы, левая рука обвисла. Семья не опустила руки, и за эти годы Шынтас перенес уже две сложнейшие операции. В рамках мастер-класса Шынтасу проведен еще один этап хирургического лечения.

Летом 2022 года родители Нурали заметили, что он не может разогнуть три пальца правой руки. Нурали остро нуждался в повторной операции, чтобы вернуть руке движение и не потерять её навсегда. В рамках мастер-класса ему провели необходимое хирургическое лечение.

В следующем году родители Ратмира заметили искривление левой руки, обследование выявило кисту в кости. К сожалению, новообразование находилось в зоне роста, из-за чего ручка перестала расти и теперь она короче здоровой на 5 сантиметров. Без срочного хирургического вмешательства Ратмиру грозила полная утрата подвижности и ампутация. Реконструктивная операция по восстановлению длины конечности для сохранения функции также была проведена в рамках мастер-класса.

Ценность данного мастер-класса — в уникальной возможности для детей с тяжелыми патологиями получить высокотехнологичную хирургическую помощь мирового эксперта совершенно бесплатно.

Также российским профессором были проведены бесплатные консультации 20 пациентам. В рамках мастер-класса состоялось обучение 17 казахстанских специалистов инновационным техникам кожной пластики и современным навыкам микрохирургии. Это стратегически важный шаг к тому, чтобы такие сложные операции могли проводиться в Казахстане на постоянной основе.