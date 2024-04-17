Фото:embassylife.ru, e-history.kz, trtavaz.com.tr

Уалиханов, Ауэзов, Айтматов

Выдающийся казахский ученый, историк, фольклорист, востоковед Шокан Уалиханов в 1856 году совершил историческое открытие, представив мировому сообществу величайший памятник кыргызского устного творчества, насчитывающего полмиллиона строк — эпос «Манас». Он сделал его первую научную запись, осуществил частичный перевод на русский язык, занимался историко-литературным анализом эпоса, его легендарного героя Манаса, а также других персонажей.

«Манас» есть энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказок, преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное около одного лица-богатыря Манаса, — писал Шокан Уалиханов. — Это нечто вроде степной «Илиады». Образ жизни, обычаи, нравы, география, религиозные и медицинские познания киргизов отражены в этой огромной эпопее. «Манас» состоит из отдельных эпизодов, имеющих вид общего».

Есть замечательное определение, что вершины сходятся. Тем, каким образом сошлись вершина Чингиза Айтматова и вершина Мухтара Ауэзова, можно восхищаться, поражаться и благодарить за эту судьбу. А еще – убеждаться в том, что судьба есть, она бывает очень щедрой и доброй к человеку.

У Мухтара Ауэзова с самых молодых лет была какая-то глубокая приязнь и растущая любовь к кыргызскому народу, кыргызской культуре, кыргызским ландшафтам и так далее. В нем это было совершенно очевидно. Мухтар Ауэзов много ездил и собирал материалы по эпосу «Манас» и становился не только убежденным сторонником это величайшего произведения - он вырос как очень мощный ученый-востоковед. В частности, у него было понимание природы эпоса, фольклора и так далее.

Это его знание не было абстрактным. Он готовил себя к тому, чтобы однажды полновесно рассказать миру об эпосе «Манас», о том, что это величайший эпос всех народов времен и тем самым продолжить традицию Шокана Уалиханова, который первым обнародовал запись эпоса. Судьба Мухтара Ауэзова переплетена с эпосом «Манас»...

Можно сказать, что в 1952 году в СССР начинается война против эпосов. Это вообще чудовищная вещь. Что такое - воевать с эпосом? Это значит - воевать с природой, с горами, с небом и со всем этим миром, с миром народа, ведь это хранилище души, сознания и воли народа. Многие эпосы – казахские, финские, якутские - были запрещены и уничтожены...

Летом 1952 года этот вал агрессии докатился до Фрунзе. Тогда Мухтар Ауэзов писал: «Я знаю, что меня ожидает, но я еду, я буду защищать этот эпос». И он едет в Бишкек, выступает там, и именно на этом, полным отваги и решимости, выступлении в защиту эпоса «Манас» находится молодой Чингиз Айтматов, ставший свидетелем баталии. Туда приехала очень серьезная комиссия, уже было заранее принято решение объявить эпос «Манас» антинародным. Мухтар Ауэзов приложил все свои знания, свое красноречие, свою потрясающую логику - и это московское решение было свернуто и смято. Люди признали эпос народным.

Чингиз Айтматов пишет в своих воспоминаниях, что какой-то человек, который стоял у окна, открыл его и крикнул «Признан народным!» На площади собралось очень много людей, и они ликовали. Чингиз Айтматов все это видел. Он не был приглашен на заседание, только судьба привела его туда. И был этот нескончаемый восторг и благодарность Мухтару Ауэзову за тот поступок, полный гражданственности и мужества.

В 1961-м скончался Мухтар Ауэзов, а его «Лихая година» так и лежала запрещенная. И вот в 1972 году, ровно 20 лет спустя, в такое же жаркое лето, в шестом номере журнала «Новый мир» выходит повесть «Лихая година» на русском языке благодаря Чингизу Айтматову. Он тогда уже был лауреатом Ленинской премии, провел переговоры в «Новом мире», был организован перевод «Лихой годины», очень неплохой перевод.

Чингиз Айтматов – сын кыргызского народа - написал необыкновенно вдохновенное предисловие к «Лихой године». Тогда ко всем произведениям писали предисловия, но этому нет равных по уровню художественности, гуманитарной зрелости, по мужеству гражданскому.

Киносближения

Чингиз Айтматов поднял кыргызское кино, и он стимулировал обращение очень одаренных кыргызских кинорежиссеров к произведениям Мухтара Ауэзова. И это - особое тяготение, настоящая дружба лучших сынов тюркских народов, в данном случае кыргызов и казахов. Посмотрите на произведения Чингиза Айтматова – в большей части из них действие происходит не только на берегу Иссык-Куля и в горах, но и в казахской степи. Любую вещь его возьмите – казахская степь всегда присутствует там.

Между кыргызскими и казахстанскими кинематографистами имеется богатый опыт сотрудничества как в кинопроизводстве, так и в организации показов фильмов наших двух стран для зрителей Кыргызстана и Казахстана.

Позвольте сделать небольшой экскурс в историю наших связей в кино

Так, дебютант из Кыргызстана Болотбек Шамшиев в 1968 году снял совместный казахско-кыргызский фильм «Выстрел на перевале Караш» по рассказу классика казахской литературы Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале».

Казахский режиссер Сатыбалды Нарымбетов по сценарию кыргызского драматурга Мара Байджиева в 1970 году снял документальный фильм «Муке» о великом кыргызском актере Муратбеке Рыскулове. В 1973-м молодой кыргызский режиссер Толомуш Океев выпустил на «Казахфильме» картину «Лютый» по повести классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Этот фильм был номинирован на кинопремию «Оскар».

В Казахстане часто снимали свои фильмы кыргызские кинооператоры Мурат Алиев, Сапар Койчуманов, Хасан Кыдыралиев. В новое время в Казахстане работали кинооператоры Акжол Бекболотов, Болсунбек Таалайбек уулу, Жантай Кыдыралиев, кыргызские режиссеры Марат Сарулу, Эрнест Абдыжапаров, Айбек Дайырбеков и Руслан Акун. И всем известно, что в казахстанских фильмах активно и успешно снимается кыргызский артист Азиз Бейшеналиев.

В 2003 году в Кыргызстане показали фильмы казахского режиссера Сатыбалды Нарымбетова «Жизнеописание юного аккордеониста» и «Молитва Лейлы». В 2011-м кыргызский режиссер Актан Арым Кубат в Казахстане фильм «Рай для мамы».

Большая делегация казахстанских артистов и режиссеров приняла участие в Днях казахского кино в Бишкеке в 2012 году. Большой интерес вызвал фильм «Жаужурек мың бала», который представили молодые актеры Куралай Анарбекова и Асылхан Толепов. Кыргызстанцы овациями приветствовали патриарха казахстанского кино Асанали Ашимова.

Кыргызский режиссер Актан Арым Кубат в 2022-м снимался в японско-казахском фильме «Маленький самурай» в одной из главных ролей. В том же году в Бишкеке состоялись Дни казахстанского кино. Режиссер Болат Калымбетов представил свой фильм «Мукагали», артист Толепберген Байсакалов - картину «Огонь», в которой сыграл главную роль.

А в начале апреля 2024 года в Астане с успехом прошли Дни кыргызского кино, был показан в том числе и фильм Руслана Акуна «Рай под ногами матерей».

Сегодня нет сомнений в том, что плодотворное культурное сотрудничество двух стран будет продолжаться.