«Вершины сходятся…»

Статьи
69
Гульбара Толомушева, киновед, кинокритик

Золотая нить казахско-кыргызских связей идет с глубочайших времен

Фото:embassylife.ru, e-history.kz, trtavaz.com.tr

Уалиханов, Ауэзов, Айтматов

Выдающийся казахский ученый, историк, фольклорист, востоковед Шокан Уалиханов в 1856 году совершил историческое открытие, представив мировому сообществу величайший памятник кыргызского устного творчества, насчитывающего полмиллиона строк — эпос «Манас». Он сделал его первую научную запись, осуществил частичный перевод на русский язык, занимался историко-литературным анализом эпоса, его легендарного героя Манаса, а также других персонажей.

«Манас» есть энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказок, преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное около одного лица-богатыря Манаса, — писал Шокан Уалиханов. — Это нечто вроде степной «Илиады». Образ жизни, обычаи, нравы, география, религиозные и медицинские познания киргизов отражены в этой огромной эпопее. «Манас» состоит из отдельных эпизодов, имеющих вид общего».

Есть замечательное определение, что вершины сходятся. Тем, каким образом сошлись вершина Чингиза Айтматова и вершина Мухтара Ауэзова, можно восхищаться, поражаться и благодарить за эту судьбу. А еще – убеждаться в том, что судьба есть, она бывает очень щедрой и доброй к человеку.

У Мухтара Ауэзова с самых молодых лет была какая-то глубокая приязнь и растущая любовь к кыргызскому народу, кыргызской культуре, кыргызским ландшафтам и так далее. В нем это было совершенно очевидно. Мухтар Ауэзов много ездил и собирал материалы по эпосу «Манас» и становился не только убежденным сторонником это величайшего произведения - он вырос как очень мощный ученый-востоковед. В частности, у него было понимание природы эпоса, фольклора и так далее.

Это его знание не было абстрактным. Он готовил себя к тому, чтобы однажды полновесно рассказать миру об эпосе «Манас», о том, что это величайший эпос всех народов времен и тем самым продолжить традицию Шокана Уалиханова, который первым обнародовал запись эпоса. Судьба Мухтара Ауэзова переплетена с эпосом «Манас»...

Можно сказать, что в 1952 году в СССР начинается война против эпосов. Это вообще чудовищная вещь. Что такое - воевать с эпосом? Это значит - воевать с природой, с горами, с небом и со всем этим миром, с миром народа, ведь это хранилище души, сознания и воли народа. Многие эпосы – казахские, финские, якутские - были запрещены и уничтожены...

Летом 1952 года этот вал агрессии докатился до Фрунзе. Тогда Мухтар Ауэзов писал: «Я знаю, что меня ожидает, но я еду, я буду защищать этот эпос». И он едет в Бишкек, выступает там, и именно на этом, полным отваги и решимости, выступлении в защиту эпоса «Манас» находится молодой Чингиз Айтматов, ставший свидетелем баталии. Туда приехала очень серьезная комиссия, уже было заранее принято решение объявить эпос «Манас» антинародным. Мухтар Ауэзов приложил все свои знания, свое красноречие, свою потрясающую логику - и это московское решение было свернуто и смято. Люди признали эпос народным.

Чингиз Айтматов пишет в своих воспоминаниях, что какой-то человек, который стоял у окна, открыл его и крикнул «Признан народным!» На площади собралось очень много людей, и они ликовали. Чингиз Айтматов все это видел. Он не был приглашен на заседание, только судьба привела его туда. И был этот нескончаемый восторг и благодарность Мухтару Ауэзову за тот поступок, полный гражданственности и мужества.

В 1961-м скончался Мухтар Ауэзов, а его «Лихая година» так и лежала запрещенная. И вот в 1972 году, ровно 20 лет спустя, в такое же жаркое лето, в шестом номере журнала «Новый мир» выходит повесть «Лихая година» на русском языке благодаря Чингизу Айтматову. Он тогда уже был лауреатом Ленинской премии, провел переговоры в «Новом мире», был организован перевод «Лихой годины», очень неплохой перевод.

Чингиз Айтматов – сын кыргызского народа - написал необыкновенно вдохновенное предисловие к «Лихой године». Тогда ко всем произведениям писали предисловия, но этому нет равных по уровню художественности, гуманитарной зрелости, по мужеству гражданскому.

Киносближения

Чингиз Айтматов поднял кыргызское кино, и он стимулировал обращение очень одаренных кыргызских кинорежиссеров к произведениям Мухтара Ауэзова. И это - особое тяготение, настоящая дружба лучших сынов тюркских народов, в данном случае кыргызов и казахов. Посмотрите на произведения Чингиза Айтматова – в большей части из них действие происходит не только на берегу Иссык-Куля и в горах, но и в казахской степи. Любую вещь его возьмите – казахская степь всегда присутствует там.

Между кыргызскими и казахстанскими кинематографистами имеется богатый опыт сотрудничества как в кинопроизводстве, так и в организации показов фильмов наших двух стран для зрителей Кыргызстана и Казахстана.

Позвольте сделать небольшой экскурс в историю наших связей в кино

Так, дебютант из Кыргызстана Болотбек Шамшиев в 1968 году снял совместный казахско-кыргызский фильм «Выстрел на перевале Караш» по рассказу классика казахской литературы Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале».

Казахский режиссер Сатыбалды Нарымбетов по сценарию кыргызского драматурга Мара Байджиева в 1970 году снял документальный фильм «Муке» о великом кыргызском актере Муратбеке Рыскулове. В 1973-м молодой кыргызский режиссер Толомуш Океев выпустил на «Казахфильме» картину «Лютый» по повести классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Этот фильм был номинирован на кинопремию «Оскар».

В Казахстане часто снимали свои фильмы кыргызские кинооператоры Мурат Алиев, Сапар Койчуманов, Хасан Кыдыралиев. В новое время в Казахстане работали кинооператоры Акжол Бекболотов, Болсунбек Таалайбек уулу, Жантай Кыдыралиев, кыргызские режиссеры Марат Сарулу, Эрнест Абдыжапаров, Айбек Дайырбеков и Руслан Акун. И всем известно, что в казахстанских фильмах активно и успешно снимается кыргызский артист Азиз Бейшеналиев.

В 2003 году в Кыргызстане показали фильмы казахского режиссера Сатыбалды Нарымбетова «Жизнеописание юного аккордеониста» и «Молитва Лейлы». В 2011-м кыргызский режиссер Актан Арым Кубат в Казахстане фильм «Рай для мамы».

Большая делегация казахстанских артистов и режиссеров приняла участие в Днях казахского кино в Бишкеке в 2012 году. Большой интерес вызвал фильм «Жаужурек мың бала», который представили молодые актеры Куралай Анарбекова и Асылхан Толепов. Кыргызстанцы овациями приветствовали патриарха казахстанского кино Асанали Ашимова.

Кыргызский режиссер Актан Арым Кубат в 2022-м снимался в японско-казахском фильме «Маленький самурай» в одной из главных ролей. В том же году в Бишкеке состоялись Дни казахстанского кино. Режиссер Болат Калымбетов представил свой фильм «Мукагали», артист Толепберген Байсакалов - картину «Огонь», в которой сыграл главную роль.

А в начале апреля 2024 года в Астане с успехом прошли Дни кыргызского кино, был показан в том числе и фильм Руслана Акуна «Рай под ногами матерей».

Сегодня нет сомнений в том, что плодотворное культурное сотрудничество двух стран будет продолжаться.

#культура #кино #Ауэзов #Уалиханов #Айтматов

Популярное

Все
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов.
Плотину на реке Аксай может прорвать
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Врываясь за пределы реальности...
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
Лихачей «прищучить» можно и нужно
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
Этот закон разрушит архаичные устои и традиции — сенатор
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Как государство поддерживает молодых ученых
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Мошенники просят деньги от имени министров
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
ЛПХ необходим официальный статус
В центре Европы звучат казахские песни
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

Аким Кызылординской области встретился с послом США
Олимпийский норматив и новый рекорд страны
Рукописи Каныша Сатпаева представили в Национальной библиот…
Киелі мекен»: 345 объектов привели в порядок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]