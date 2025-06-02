В регионе сформировано 18 мобильных групп, а на трассах республиканского значения выставлены два поста

Фото: Polisia.kz

В ДП Туркестанской области прошло открытие республиканского ОПМ «Карасора - 2025». Руководил встречей первый заместитель министра внутренних дел РК Бауыржан Аленов, сообщает Kazpravda.kz

По данным информационного медиапортала МВД, в совещании участвовали представители Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, руководство департамента полиции, оперативные сотрудники и члены Совета по профилактике правонарушений.

Цель мероприятия – борьба с наркопреступностью, обнаружение незаконного выращивания растений с наркотическими веществами, улучшение сотрудничества между государственными органами и профилактика наркомании.

Для проведения ОПМ привлекают сотрудников МВД РК, а также используют вертолеты, дроны и специализированную технику. Было сформировано 18 мобильных групп, а на трассах республиканского значения выставлены два поста.

Исполняющий обязанности начальника департамента полиции Курманбек Сахов подчеркнул, что с начала года было изъято около 200 кг наркотиков и закрыто две фитолаборатории, занимавшиеся их производством.

Также состоялась встреча со студентами Международного Казахско-Турецкого университета и колледжа Яссы. Представители Комитета по противодействию наркотикам МВД РК рассказали молодым людям о вреде наркотиков и важности здорового образа жизни.

На заседании областного межведомственного штаба по борьбе с наркопреступностью и Совета по профилактике наркоправонарушений с участием заместителя акима области Бейсенбая Тажибаева подвели итоги работы и определили задачи на будущее.

В конце встречи участники отметили, что для успешной борьбы с наркопреступностью необходимо объединить усилия полиции, местных властей и общества.

Особое внимание было уделено важности просветительской работы среди молодежи, направленной на формирование устойчивого иммунитета к наркотикам.

