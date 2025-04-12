Фото: Минтуризма и спорта РК

В городе Туркестан состоялась официальная церемония открытия VI Молодежных спортивных игр Республики Казахстан. В этом году игры проходят в преддверии 80-летия Победы. Комплексные соревнования проводятся с 24 февраля по 1 октября по 34 видам спорта. В соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов.

В церемонии открытия стадиона «Туркестан Арена» в городе Туркестан приняли участие министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, руководители управлений физической культуры и спорта городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, а также почетные специалисты в области спорта.

Выступая на церемонии открытия, Ербол Мырзабосынов отметил, что такие соревнования имеют особое значение для юных спортсменов.

«Рад видеть вас всех на священной Туркестанской земле! Добро пожаловать на VI молодежные спортивные игры Республики Казахстан! В этом году игры проходят в преддверии 80-летия Победы. Наши предки проявили доблесть в жестокой войне и подарили нам мирное небо. Нельзя забывать о подвигах и заслугах героев. Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание развитию спортивной сферы. В результате уровень отечественного спорта растет с каждым годом. Наши спортсмены добиваются ярких успехов на международных соревнованиях и славят страну. А такие комплексные мероприятия, как молодежные спортивные игры, дадут толчок к выведению отечественного спорта на новый уровень. Они также обучают молодое поколение вести здоровый образ жизни. Уверен, что в этом году на педьестале будут стоять лучшие спортсмены», – сказал министр туризма и спорта.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что в регионе динамично развивается спортивная отрасль.

«Добро пожаловать в исторический город! Глава государства Касым-Жомарт Кемелович поручил всестороннее развитие спорта. Сегодня в Туркестане стартовали VІ молодежные игры. Это важное соревнование, которое оттачивает мастерство нашей молодежи, которая является будущим страны и воспитывает новых чемпионов. В этом году в соревнованиях принимают участие более 2 тысяч юных спортсменов со всех регионов страны. В Туркестанской области примут участие более 300 спортсменов по 34 видам спорта. Проведение такого крупного мероприятия в Туркестане вполне закономерно. Потому что в регионе хорошо развивается спортивная инфраструктура. В целях развития массового спорта в 2024 году завершено строительство 73 спортивных объектов. В 2025 году будет введен в эксплуатацию 51 спортивный объект современного типа. В их числе есть гребной канал и ипподром. Вы защищаете честь не только области, но и всей страны на спортивных соревнованиях. Через эту гонку вы сделаете шаг к большим вехам. Пусть из вас выйдут чемпионы мира, олимпийские чемпионы! Желаю всем честной конкуренции, успехов и ярких побед!», - сказал Нуралхан Кушеров.

VI молодежные спортивные игры пройдут во всех регионах страны. В том числе в Туркестане будут организованы соревнования по баскетболу, гребле на байдарках и каноэ.

Стоит отметить, что VI молодежные спортивные игры Республики Казахстан в этом году проводятся в рамках реализации Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы, формирования национальной сборной команды и подготовки к международным соревнованиям, в том числе летним Азиатским играм среди молодежи, которые пройдут в Бахрейне в 2025 году.

В ходе визита в Туркестанскую область министр также осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный на территории Международного университета туризма и гостеприимства.