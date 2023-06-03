Видео кортежа выпускников заинтересовало полицейских Туркестанской области
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Поводом для штрафа послужили кадры, которые разметили в соцсети, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
Кортеж выпускников в Туркестанской области, нарушающий ПДД, вызвал шквал негативных отзывов и привлек внимание полиции.
Инцидент произошел на одной из дорог Толебийского района.
Полицейские установили водителей автомашин Toyota Land Cruiser и Toyota Camry. Они являются жителями Казыгуртского района.
В отношении нарушителей составлены административные протокола по ч. 1 ст. 593 и ч. 1 ст. 595 КоАП РК. Автомобили водворены на штрафстоянку.