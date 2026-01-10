В регионе активно развивается система наружного видеонаблюдения. Если пять лет назад в области было около 6 тыс. камер, то сейчас их более 84 тыс. Они установлены в парках, школах, торговых центрах, во дворах, на вокзалах, автобусных остановках и вдоль дорог. В течение 2025 года в области появилось более 500 новых камер.

Система видеонаблюдения создает превентивную защиту: человек вряд ли совершит противозаконие, зная, что все его действия записываются. Вместе с тем электронное всевидящее око помогает полицейским раскрывать уже совершенные преступления и спасать людей.

К примеру, в августе прошлого года благодаря уличным камерам в Караганде удалось задержать серийного вора. Он проник в квартиру через балкон и вынес оттуда золотые украшения на 700 тыс. тенге. А в сентябре видеокамеры помогли предотвратить трагедию. Они зафиксировали подростка, который проникал на чердаки многоэтажных домов с кирпичами в рюкзаке и выставлял их на край крыши, создавая угрозу жизни и здоровью прохожих. Злоумышленника оперативно задержали. От его действий, к счастью, никто не пострадал.

– С помощью системы видеонаблюдения в 2025 году мы раскрыли более 300 преступлений, – сообщает исполняю­щий обязанности начальника Центра оперативного управления департамента полиции Карагандинской области Асанали Акимов. – В основном это незаконное обращение с наркотическими средствами, то есть «закладки», умышленное причинение вреда здоровью, к примеру, уличные драки, а также угоны автомашин.

Сегодня камеры наружного видеонаблюдения обладают широким спект­ром возможностей. Они дают четкую картинку даже при большом увеличении и работают при недостаточном освещении. Кроме того, в них широко используется технология интеллектуального анализа.

– Мы применяем видеокамеры, которые имеют функцию распознавания лиц. Они установлены, в частности, на вокзалах и в аэропорту, – рассказывает руководитель ЦОУ. – Эти устройства фиксируют лица людей, проходящих мимо, и проверяют их по базам данных в поисках тех, кто, например, находится в розыске или кому запрещен выезд за границу. Если человек подходит по параметрам, его останавливают, проверяют документы и, если нужно, доставляют в отдел полиции до выяснения обстоятельств.

Сигнал с большинства видеокамер региона выведен в карагандинский ЦОУ. Здесь ситуацию в общественных местах по ним отслеживают 32 дежурных инс­пектора видеонаблюдения. Они могут увидеть происшествие в режиме реального времени. В этом случае инспекторы передают информацию полицейским патрулям, которые немедленно выезжают на место.

Если же преступление уже произошло, то они поднимут запись из видеоархива, который хранится на специальных серверах. Эти материалы – весомая доказательная база.

Система наружного видеонаблюдения в Карагандинской области развивается благодаря государственно-частному парт­нерству. НПО «Перспектива» – одна из тех компаний, которые успешно сотрудничают с полицией. Она устанавливает оборудование, создает прог­раммное обеспечение и следит, чтобы все работало как часы. Ей принадлежат более 3 500 камер в Караганде, Темиртау, Балхаше, Сарани, Шахтинске, Каркаралинске, а также в Абайском, Бухар-Жырауском и Осакаровском районах. У компании есть собственный ситуацион­ный центр, который ежедневно взаимодействует с департаментом полиции.

– Операторы нашего ситуационного центра круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, – отмечает представитель НПО «Перспектива» Максим Ким. – Кроме того, мы помогаем выявлять правонарушения и обеспечивать общественную безопасность. Если во время мониторинга оператор заметит признаки правонарушения, то незамедлительно передает информацию по телефону в полицию. Это позволяет быстро реагировать на происходящее и предотвращать негативные последствия.

А еще в Карагандинском регионе согласно принципу «Закон и порядок» реализуется несколько цифровых проектов. Один из них, который называется «Аргус-пешеход», призван дисциплинировать водителей. На нерегулируемых пешеходных переходах установлены видеокамеры, оснащенные системой интеллектуального зрения. Они фиксируют одновременное появление на «зебре» человека и машины, снимают это событие и отправляют запись в дорожную полицию, где нарушителю ПДД выставляют штраф.

Надо сказать, что эта система дала позитивный эффект. На тех пешеходных переходах, где стоят умные камеры, количество ДТП снизилось почти до нуля.

За 2025 год, по данным департамента полиции Карагандинской области, скоростемеры и умные камеры выявили более 18 тыс. административных правонарушений, 14 тыс. из которых – это нарушения правил дорожного движения. Их количество растет, поскольку из года в год совершенствуются методы фиксации. Однако по числовым показателям нельзя судить об эффективности работы системы наружного видеонаблюдения, поскольку она в первую очередь выполняет превентивную функцию. Камеры дисциплинируют недобросовестных граждан.