Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке

Алибек Байшуленов
Алибек Байшуленов

Имя знаменитого кызылординского специалиста по тяжелой атлетике, заслуженного тренера РК, кавалера орденов «Парасат» и «Құрмет» Вилорика Викторовича Пака известно на весь мир.

Сегодня он, даже находясь на пенсии, продолжает передавать свой богатейший тренерско-педагогический опыт молодым коллегам и спортсменам. Экс-старший тренер области и национальной сборной Казахстана сейчас трудится тренером-консультантом в областной ШВСМ.

Про славную спортивную карье­ру Викторовича, как его величают коллеги и ученики, его методику тренировок, достижения учеников написано немало. Казалось, про него известно все. Однако мало кто знает, что он с детства свободно владеет казахским языком.

– Исторически так сложилось, что депортированные в При­аралье этносы тесно сроднились с местными казахами и научились говорить на казахском языке. И свои тренировки я, как и раньше, провожу на казахском языке – ребятам из аулов проще объяснять, как выполнять упражнения. К примеру, во время занятий на помосте я командую: «Беліңді ұста!», «Қолыңды тіре!», «Шынтағыңды көтер!», «Өкшеге отыр!» Отмечу, в тяжелую атлетику большинство ребят и девчат приходят, как и я сам когда-то, из сельской местности.

Вилорик Пак родился 26 мая 1951 года в поселке Шаган Сырдарьинского района. Его дедушка и бабушка Михаил и Мария Пак жили в Кызылорде. А отец Виктор Михайлович пос­ле окончания гидротехникума в 1947 году устроился на работу на ремонтно-тракторную станцию в Шагане. Здесь он создал семью, вместе с супругой Юлией Петровной вырастил и воспитал пятерых детей – Наталью, Олега, Вилорика, Розу и Ольгу. Так вся семья Пака разговаривала на языке коренных жителей, отлично знала и соблюдала традиции и обычаи казахов.

– В Шагане наша семья была единственной корейской, поэтому мы все воспитывались и учились в казахском детском саде и школе, – вспоминает аксакал. – А корейская школа располагалась в 12 километрах от нас – в колхозе «Кантонская коммуна». В 1961 году во время наводнения его затопило. Все корейцы пере­ехали в Шаган, только потом в ауле открыли русс­кую восьмилетку.

Ветеран спорта рассказал о том, что в конце 30-х годов прошлого века в Приаралье были основаны целые корейские колхозы. К примеру, «Тюменарык» в Жанакорганском районе, «Авангард» и «Гигант» в Шиелийском районе, «Кантонская коммуна» тогда в Теренозекском районе, имени Калинина в Жалагашском районе, «3-й Интернацио­нал» в Кармакшинском районе. Много преподавателей-корейцев работали в техникуме в Казалинском районе. А корейцы-моряки, окончившие морские учебные заведения, обос­новались в Аральске. Были среди них и капитаны судов, ходивших по Аральскому морю.

– Мне, знавшему казахский язык, было очень легко работать, – отмечает Вилорик Пак. – Когда начинал тренером, тесно общался почти со всеми директорами общеобразовательных и спортивных школ, Говорил с ними на казахском языке. Это сразу подкупало их и настраивало беседу на добрый лад. Они удивлялись: «Түріне қарасақ – кәріс, тіліне қарасақ – қазақ!» Кстати, просился провести урок физкультуры, для того чтобы выбрать из учеников способных ребятишек.

Вилорик Викторович Пак золотыми буквами вписал свое имя в историю спорта области и страны, вырастив целую плея­ду ярких штангистов. Среди его воспитанников – свыше 60 мастеров спорта СССР и Республики Казахстан, 12 мастеров спорта международного класса и три заслуженных мастера спорта РК. Четырехкратного чемпиона мира Илью Ильина он вырастил с девятилетнего возраста.

– Все мои ученики одаренные, – отмечает он. – Но особо отмечу рекордсмена Центральной Азии Олега Шина и призеров Спартакиады СНГ Аскара Мендиярова и Сергея Радаева, которые проторили большую дорогу для последователей. Их успехи были замечены. В самые трудные годы развития тяжелой атлетики области тогдашний глава региона Бердибек Сапарбаев назначил 10 стипендий штангистам, еще 14 – президент областной федерации Темирхан Кенжебаев. Благодаря этим двум людям кызылординская школа тяжелой атлетики прогремела на весь мир.

