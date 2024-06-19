Вице-премьер напомнил фермерам о встречных обязательствах

В обязательства аграриев входит: уделять больше внимания улучшению агротехники, вносить удобрения, семена, использовать высокопроизводительную технику и т. д.

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев посетили Нуринский район. Целью рабочей поездки стало подведение итогов весенне-полевых работ и ознакомление с хозяйствами региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Они побывали на стройплощадке молочно-товарной фермы в селе Кобетей. Предприятие завезёт коров голштинской породы. Проект предусматривает содержание 1 100 голов КРС. Когда ферма выйдет на проектную мощность, планируется производить порядка 9 000 тонн молока в год. Будет создано около 70 рабочих мест. При трудоустройстве в приоритете местные жители.

Кроме того, МТФ сама себя будет обеспечивать кормами. В целом сегодня животноводство в Карагандинской области развивается активно.

В сфере растениеводства производители региона делают упор на орошаемое земледелие. О планах доложил заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов.

«В этом году засеяли сельхозкультуры на 1,1 млн га, что на 37,6 тыс. га больше, чем в прошлом. При этом зерновые культуры заняли 966,3 тыс. га, площади масличных составили 31 тыс. га. Картофель посадили на 11,5 тыс. га, другие овощи – на 1,2 тыс. га. Увеличатся площади орошаемых земель», — сообщил он.

Не осталось без внимания делегации и элитное семеноводческое предприятие «Шахтёрское». Здесь ежегодно расширяют площадь орошаемых земель. В оборот дополнительно введено 200 га со всей инфраструктурой для забора и подачи воды. Строится современная семяочистительная линия. Она предназначена для подготовки семян зерновых, масличных и бобовых.

Руководитель ТОО «Шахтёрское» Георгий Прокоп показал зернохранилище и зерносушилку, рассказал о выращивании картофеля, который известен за пределами Казахстана.

«Сегодня мы видим значительное продвижение, которое происходит в сфере субсидирования сельского хозяйства. Это накладывает на нас ещё большую ответственность. Нам надо приложить все старания и лучше трудиться, чтобы получать достойное количество продукции и повысить производительность в два раза», — отметил он.

Вице-премьер Серик Жумангарин во время встречи с фермерами рассказал о планах правительства по поддержке сельхозтоваропроизводителей, возможностях льготного кредитования по программе «Кен Дала-2» под 5% для фермеров и упрощенном механизме получения средств. В то же время он акцентировал внимание фермеров на встречных обязательствах: уделять больше внимания улучшению агротехники, вносить удобрения, семена, использовать высокопроизводительную технику и т. д.