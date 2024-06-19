Вице-премьер напомнил фермерам о встречных обязательствах

Сельское хозяйство, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В обязательства аграриев входит: уделять больше внимания улучшению агротехники, вносить удобрения, семена, использовать высокопроизводительную технику и т. д.

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев посетили Нуринский район. Целью рабочей поездки стало подведение итогов весенне-полевых работ и ознакомление с хозяйствами региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Они побывали на стройплощадке молочно-товарной фермы в селе Кобетей. Предприятие завезёт коров голштинской породы. Проект предусматривает содержание 1 100 голов КРС. Когда ферма выйдет на проектную мощность, планируется производить порядка 9 000 тонн молока в год. Будет создано около 70 рабочих мест. При трудоустройстве в приоритете местные жители.

Кроме того, МТФ сама себя будет обеспечивать кормами. В целом сегодня животноводство в Карагандинской области развивается активно.

В сфере растениеводства производители региона делают упор на орошаемое земледелие. О планах доложил заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов.

«В этом году засеяли сельхозкультуры на 1,1 млн га, что на 37,6 тыс. га больше, чем в прошлом. При этом зерновые культуры заняли 966,3 тыс. га, площади масличных составили 31 тыс. га. Картофель посадили на 11,5 тыс. га, другие овощи – на 1,2 тыс. га. Увеличатся площади орошаемых земель», — сообщил он.

Не осталось без внимания делегации и элитное семеноводческое предприятие «Шахтёрское». Здесь ежегодно расширяют площадь орошаемых земель. В оборот дополнительно введено 200 га со всей инфраструктурой для забора и подачи воды. Строится современная семяочистительная линия. Она предназначена для подготовки семян зерновых, масличных и бобовых.

Руководитель ТОО «Шахтёрское» Георгий Прокоп показал зернохранилище и зерносушилку, рассказал о выращивании картофеля, который известен за пределами Казахстана.

«Сегодня мы видим значительное продвижение, которое происходит в сфере субсидирования сельского хозяйства. Это накладывает на нас ещё большую ответственность. Нам надо приложить все старания и лучше трудиться, чтобы получать достойное количество продукции и повысить производительность в два раза», — отметил он.

Вице-премьер Серик Жумангарин во время встречи с фермерами рассказал о планах правительства по поддержке сельхозтоваропроизводителей, возможностях льготного кредитования по программе «Кен Дала-2» под 5% для фермеров и упрощенном механизме получения средств. В то же время он акцентировал внимание фермеров на встречных обязательствах: уделять больше внимания улучшению агротехники, вносить удобрения, семена, использовать высокопроизводительную технику и т. д.

«В этом году на весенне-полевые работы выделено 580 млрд тенге. Работают госпрограммы для фермеров. Есть возможность серьёзно развиваться. Выделяются средства на семена, пестициды, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти, технику. Теперь фермеры просят поддержать животноводство. Все вопросы решаем поэтапно, видим хорошую всхожесть посевов, ждём хорошего урожая», — в свою очередь отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

 

#фермеры #Жумангарин #МСХ #обязательства

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