Вкладчикам ликвидируемых банков вернули 114 млрд тенге

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По данным АРРФР, в Казахстане помимо действующих 21 банка второго уровня, дополнительно в процессе ликвидации с 2007 года находятся еще других 9 банков.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанский фонд гарантирования депозитов завершил выплаты гарантируемых сумм вкладчикам всех ликвидируемых банков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Это событие в КФГД назвали завершением эпохи, поскольку по отдельным страховым случаям выплаты осуществлялись в течение последних 15 лет.

Сообщается, что почти 419 тысяч вкладчиков, имевших депозиты в банках, лишенных лицензий, получили свои гарантируемые законодательством средства на общую сумму более 114 млрд тенге.

Вместе с тем отмечается, что впервые в истории в 2022 году около 271 тыс. вкладчиков получили гарантийное возмещение на общую сумму более 830 млн тенге на свои пенсионные счета в ЕНПФ в виде добровольных пенсионных взносов.

«Этот механизм является уникальным не только для Казахстана, но и в международной практике. Например, за рубежом, как правило, невостребованные суммы направляются в муниципальный бюджет или на социальные или благотворительные нужды. В Казахстане же созданы условия для возможности перечисления таких сумм непосредственно депозиторам, без необходимости совершения каких-либо действий с их стороны», – рассказали в фонде.

По информации пресс-службы, эти меры позволили фонду исполнить свои обязательства перед депозиторами по выплате гарантийного возмещения на 99%.

По оценке финансистов, 2022 год стал очередной проверкой на прочность для отечественной финансовой системы из-за геополитических событий, с которых начался этот год.

«Благодаря своевременно принятым стабилизационным мерам Правительства и регулятора удалось абсорбировать эти шоки и не только стабилизировать ситуацию, но и восстановить положительную динамику депозитного рынка», – считают в фонде.

Там отмечают, что значительную роль в этом процессе сыграла работа  КФГД  в рамках регулирования ставок по депозитам населения.

Так, в течение года фонд пересматривал предельные ставки 19 раз, следуя общей тенденции денежного рынка и учитывая изменения базовой ставки нацбанка в течение прошлого года. Дополнительным фактором сохранения устойчивости и стабильности депозитного рынка в фонде назвали  увеличение гарантии по сберегательным вкладам и совокупной суммы гарантии до 20 млн тенге, что положительно отразилось на сберегательной модели поведения вкладчиков.

Стартовавшая в феврале 2022 года госпрограмма защиты тенговых вкладов населения, в которой фонд выступил оператором, также значительно смягчила давление на финансовую систему и обеспечила сохранность вкладов и, как следствие, базу фондирования банков второго уровня.

По завершении программы компенсация от государства в виде 10% на минимальный остаток по вкладу была начислена около 2,6 млн вкладчиков в размере более 300 млрд тенге.

Как считают в фонде, подобные меры оказали положительный эффект, и после незначительной просадки в первом квартале отечественный депозитный рынок в последующих трех кварталах демонстрировал стабильный рост. В результате, количество счетов физических лиц в течение 2022 года увеличилось на 21,7%, а объем депозитов населения – на 26,1%, достигнув к концу 2022 года 16,9 трлн тенге.

Еще одним индикатором устойчивости казахстанского банковского сектора стал уровень долларизации вкладов, который был зафиксирован на конец года на рекордно низком уровне в 33,9%. Продолжение тенденции дедолларизации депозитного рынка свидетельствует о сохранении доверия казахстанцев к национальной валюте благодаря проводимой государством фискальной политике.

При этом свой вклад в предотвращение конвертации депозитов в иностранную валюту внесли такие факторы, как высокий размер гарантии КФГД и привлекательные ставки вознаграждения по тенговым депозитам, отмечают финансисты.

В целом развитие рынка в 2022 году показало, что депозиты по-прежнему остаются наиболее простым и надежным средством инвестирования для населения, а для банковского сектора – одним из наиболее стабильных и диверсифицированных источников фондирования, заключили в КФГД.

#тенге #депозиты #пенсионные счета #вклдачики #ликвидация банков #выплата гарантий

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