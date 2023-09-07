Владельца мотопаропланов оштрафовали в Акмолинской области

Он должен будет заплатить штраф в размере 40 МРП.

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Главная транспортная прокуратура сообщила о привлечении к административной ответственности собственника мотопаропланов в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz.

"При координации кокшетауской транспортной прокуратуры уполномоченным органом выявлены нарушения порядка использования летательных аппаратов без их соответствующей регистрации", - говорится в информации ведомства.

Отмечается, что в сфере авиации предусмотрена обязанность собственника постановки на учет государственного органа любого средства передвижения по воздуху.

Только после выполнения всех необходимых законных процедур допускаются к полету авиа аппараты согласно представленному плану полета.

«Однако на протяжении нескольких лет любитель экстремального вида спорта укрывал от регистрации и тайно использовал по назначению мотопаропланы Windtech и BOXER. По результатам проведенных совместных рейдовых мероприятий уполномоченным органом в сфере гражданской авиации обладатель «летающего аппарата» привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 569 КоАП РК с наложением штрафа (за отсутствие допуска воздушного судна, которое не прошло государственную регистрацию)», - рассказали в прокуратуре.