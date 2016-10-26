Владислав Косарев: Наши конкуренты нас хвалят, значит что-то не так

Политика
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Азамат Сыздыкбаев
Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев считает, что повышение акцизов на алкоголь может привести к некоторым негативным последствиям, передает Kazpravda.kz.

"У нас в сознании теплится вера в то, что налоги – это источник благосостояния нашего общества и благополучия людей, состоящих на службе у государства. Почему мы устанавливаем по акцизам такой порог, при котором легальное производство станет невозможным? Эти регулирующие акцизные нововведения – явная поддержка теневого производства ликеро-водочной продукции. Сейчас на рынках стоят не "паленые" поллитровки, а огромные пятилитровые бидоны. Госорганы этого не видят...", – говорит депутат.

Он подчеркнул, что КНПК поддерживает подход Правительства снизить пороговое значение НДС, "но этот подход стоит расценивать, как приманку для теневого бизнеса".

По мнению Косарева, тот факт, что о Казахстане в мире говорят в основном в позитивных тонах, не должен вводить в заблуждение.

"Страна стала богаче и экономически устойчивее, выросли ВВП и зарплата, и стало больше возможностей найти работу, а мировые "смотрители" дают нам высокие места в рейтингах. Но мне присуще свойство концентрации на недостатках. Наши конкуренты нас нахваливают, значит мы делаем что-то выгодное для них", – считает депутат.

Затронул Косарев и тему некоторых проявлений социального неравенства, а также назвал причины этого явления. Он уверен, что рядовые работники должны получать достойные дивиденды для того, чтобы они работали с полной отдачей. 

"Нынешняя экономическая система вносит раритетную разницу в уровнях доходов и материального благосостояния. Нас волнует эта ситуация, и хочется сделать что-то для того, чтобы разница в материальном благосостоянии не стала предметом недоразумений и раздора. Говорить об этом приходится потому, что благополучный человек, имеющий хороший доход, будет стремиться работать на страну. А тот, кто не имеет этой возможности, будет пассивно влачить жалкое существование. У нас не снижается число самозанятых людей, как было 2 млн с лишним, так и остается, несмотря на то, что стало больше занятых в индустриальном секторе", - говорит депутат.

В качестве положительного примера он привел агрофирму "Родина", где, по его словам, на оплату труда расходуется более 30% валового продукта. 

"Значит, такое возможно, если хозяин дает жить нормально тем, кто идет с ним одной дорогой", – подвел итоги коммунист.

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