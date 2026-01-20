В Австралии закрыли для купания 20 пляжей на побережье Сиднея после нескольких нападений акул на серферов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

«Власти закрыли 20 пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений», — отметили в сообщении местного телеканала 9News.

Ранее, 18 января, сообщалось, что в сиднейской гавани 12-летний мальчик получил серьезные травмы ног после нападения акулы. Его вытащили из воды на пляже Шарк-Бич, оказали первую помощь на месте и госпитализировали. Инцидент произошел за пределами сетчатого ограждения, предназначенного для защиты купающихся.