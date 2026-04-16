В 2025 финансовом году, то есть за 12 месяцев с октября 2024 года по сентябрь 2025 года, иммиграционная и пограничная служба США (ICE) депортировала более 442 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщает издание Axios, это примерно на 171 тыс. человек больше, чем в предыдущем финансовом году, хотя и значительно меньше предвыборного обещания Трампа высылать по 1 млн человек в год.

Axios обращает внимание, что это первые официальные данные о количестве депортаций, опубликованные при администрации Трампа и включенные в доклад Конгрессу по обоснованию бюджета на новый год. В них не включены так называемые самостоятельные депортации. Ранее в ICE заявляли, что более 2 млн человек «депортировались самостоятельно».

Как отмечает Axios, из отчета ICE следует, что цель на следующий финансовый год — депортировать 1 млн человек. Однако ведомство запросило меньше средств на 2027 финансовый год, чем на 2026-й. ICE поддерживает решение о сокращении бюджета на содержание под стражей и вывоз мигрантов на $751 млн, поскольку получила миллиарды долларов дополнительного финансирования летом 2025 года. ICE также сократила бюджетный запрос на оплату сверхурочных работ сотрудников на $155 млн.