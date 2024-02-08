Под видом золота казахстанцам продают позолоченную бижутерию

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Казахстане 80% реализаторов ювелирных изделий нарушали требования к продукции. Такие данные озвучили в комитете техрегулирования и метрологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz

1921 из 2365 реализаторов не прошли обязательные процедуры экспертизы, анализа и клеймения казахстанским пробирным клеймом в виде символа головы барса.

– Отсутствие казахстанского клейма может ставить под сомнение заявленные пробы золотых, серебряных, платиновых и других изделий на нашем рынке. К примеру, казахстанцы могут покупать золотое кольцо с пробой 585 пробы, надеясь, что в нем 58,5 % чистого золота, но на деле переплачивают и получают гораздо меньше. Зачастую вместо золотых изделий продается позолоченная бижутерия, практически не отличающаяся от изделий из золота. Тем самым нарушаются права казахстанцев, - отметил глава комитета Куаныш Еликбаев.

По его словам, в связи с этим будут приняты меры по «обелению рынка». С 1 июля будет введена маркировка ювелирных изделий.

– После этого на каждом реализуемом ювелирном изделии в стране можно будет со специальной бирки «считать»  информацию о товаре – товарный знак, адрес, наименование изделия, артикул, пробу, массу, размеры, информацию о вставках, и, самое главное, планируется оцифровать акты экспертизы и увязать их с цифровой маркировкой, - говорит он.

В Лиге ювелиров РК предлагают ужесточить меры наказания, включая введение уголовной ответственности.

– Введение маркировки действительно позволит «обелить» рынок, но добросовестные ювелиры боятся, что все будет так же, как и с пробированием. Исходя из анализа КТРМ, видно, что 80% не пробируются. Эти же 80% не будут маркировать свои изделия. Тогда маркировку постигнет та же участь, если не будет усилена адмответственность в виде конфискации таких изделий в доход государства. Поэтому наряду с принимаемыми мерами, предлагаем ввести уголовную ответственность за незаконный оборот ювелирных изделий из драгоценных металлов, - добавил глава Лиги ювелиров РК Кайсар Жумагалиев.

 

 

 


 

#серебро #золото #бижутерия #экспертиза #проба #ювелирка #клеймо

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