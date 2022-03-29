В Казахстане планируется ввести запрет на вывоз сахара, передает Kazpravda.kz.

Соответствующий проект междведомственного приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Приказ может быть введен в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)", – говорится в документе.

Отмечается, что Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке нужно будет проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о применении данных мер.

"Комитету государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан при взаимодействии с Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в пределах своей компетенции принять необходимые меры по обеспечению исполнения пункта 1 настоящего совместного приказа в установленном законодательством порядке", – отмечается в проекте приказа.