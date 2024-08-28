Водитель уснул за рулем и столкнулся с четырьмя автомобилями в ВКО

«Водитель иномарки был в утомленном состоянии и уснул за рулем, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что повлекло столкновение с четырьмя движущимися легковушками. В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза», — детализировали в правоохранительных органах.