Водитель уснул за рулем и столкнулся с четырьмя автомобилями в ВКО

Крупные ДТП
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Дана Аменова
корреспондент

Мужчина находился в утомленном состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ДТП произошло 27 августа на регулируемом перекрестке проспекта Сатпаева — улицы Жибек жолы в Усть-Каменогорске.

«Водитель иномарки был в утомленном состоянии и уснул за рулем, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что повлекло столкновение с четырьмя движущимися легковушками. В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза», — детализировали в правоохранительных органах.

#полиция #ДТП #водитель #ВКО #автомобиль

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