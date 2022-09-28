Водитель в Алматинской области объяснил инцидент с привязанной к его грузовику собакой

В Алматинской области возбуждено административное производство по факту жестокого обращения с животным, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября в Талгарском районе Алматинской области. Очевидец снял на одной из сельских дорог грузовик с привязанной к нему собакой. Видно, как бедное животное едва поспевает за автомашиной. Удалось ли собаке выжить после такой пытки, неизвестно.

В тот же день, 25 сентября, по поручению начальника ДП Алматинской области была начата проверка.

В результате на следующий день водитель грузового транспорта С. 1980 года рождения был доставлен в управление полиции Талгарского района.

«B своё оправдание водитель пояснил, что в момент вынужденной остановки в связи с поломкой транспорта, неизвестные ему лица привязали собаку позади грузовика. Заметил это он только тогда, когда другие участники дорожного движения начали подавать сигналы», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов в своем аккаунте в Instagram.

По данному факту возбуждено административное производство по нескольким статьям КРКоАП.