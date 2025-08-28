Фото: Polisia.kz

В Караганде водитель задержан с травматическим пистолетом после попытки скрыть улики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

В рамках ОПМ «Правопорядок» сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области при поддержке патрульных Полка ПП и бойцов спецподразделения «Арлан» задержали 29-летнего жителя города.

По оперативной информации, во время остановки автомобиля патрульными водитель попытался незаметно выбросить в кусты неизвестный предмет. Благодаря бдительности полицейских, при осмотре территории был обнаружен травматический пистолет, который мужчина пытался скрыть.

Попытка избавиться от оружия непосредственно перед остановкой вызвала закономерные подозрения у правоохранителей.

Начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.