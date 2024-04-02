Водохранилища РК могут принять более двух кубокилометров воды

Более 400 млн кубометров воды сброшено с водохранилищ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Согласно информации, в центральном, северном, западном и восточном регионах страны совместно с местными органами ведутся работы по предотвращению паводковой ситуации в режиме накопления и сброса. На всех водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства и ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки.

«На начало паводкового периода на 94 водохранилищах республиканской собственности были созданы свободные емкости для принятия паводковых вод и ее пропуска. 1 марта средняя свободная емкость водохранилищ составила 60%. В третьей декаде марта произведен сброс с водохранилищ более 400 млн кубометров воды для обеспечения дополнительных свободных емкостей. На 1 апреля в водохранилищах имеется свободный остаток для принятия более двух кубокилометров воды», – доложил Министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов в ходе заседания правительства.



По данным замглавы МЧС Бауыржана Сыздыкова, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.